新北市16日於淡水金色水岸舉辦「學習型城市成果博覽會-多元族群終身學習」，現場規劃終身學習藝術秀、學習商鋪展攤及多元文化體驗區，吸引近3,000人參與。教育局長張明文出席開幕，與學習型企業及社區獲獎代表共同啟動博覽會時習課(時時學習課程)，並與長者一同體驗學習地圖網及學習商鋪香草茶包製作，鼓勵市民樂學習。
教育局長張明文表示，新北市今(113)年榮獲教育部學習型城市認證，為目前六都中唯一獲得認證的直轄市。推動學習型城市需要依城市願景，有完善的政策支持與資源動員策略，來帶動社區學習解決在地問題，並實現城市永續發展。新北市自111年起，系統推動學習型城市規劃，設置推展委員會，以「安居樂業」為核心整合全市各局處資源，推展韌性、智慧、健康、宜居4大主題學習課程及活動。此外，更首創一站整合式「新北市學習地圖網」，結合終身學習諮詢師專業資源，依不同民眾學習需求，協助快速掌握學習資訊。
學習型企業選拔為新北市今(113)年率全國之先首辦，現場共表揚4組企業典範，同時也頒發學習型社區及家庭、終身學習楷模、社教貢獻獎、藝術教育貢獻獎、績優樂齡中心、社區大學及外籍生華語影片競賽等獎項，鼓勵民眾投入終身學習。
榮獲學習型企業-一之軒食品有限公司經理謝瓊瓊表示，近年公司積極打造學習型組織，鼓勵員工持續學習精進，並透過多元培訓計畫，例如內部講師制度及讀書會等提升員工專業技能。一之軒相信，員工是企業最寶貴的資產，唯有員工不斷成長，企業才能永續發展。
學習型得獎社區-新店區下城社區發展協會，為居民創造多元學習機會。社區開設多種課程，包括延緩失能課程、松年大學、音樂律動、園藝、手作和烹飪研習等，滿足長者和新住民等不同族群的學習需求。
博覽會中還有學習城市主題闖關體驗，邀請新北市本土語輔導團、國際文教中心、新住民學習中心、樂齡學習中心、松年大學、婦女大學、樂活大學、原住民部落大學及客家協會展攤及演出，呈現多元族群在終身學習的不同樣態。其中澳底國小弦樂團演出越南歌曲「叮叮噹噹」，展現越南文化風情；陳松駿同學分享自己學習小提琴3年，很自豪能夠演奏媽媽熟悉的越南歌謠，希望能讓更多人欣賞國際多元文化。
教育局表示，淡水區人口即將突破20萬大關，今年特地將博覽會辦在淡水，邀請市民共同見證淡水的蛻變。本次博覽會亦與淡江大學「淡水好生活計畫」合作，接續為期兩週的走讀淡水系列活動，帶領民眾穿梭淡水生活節。此外，12月起將舉辦百家終身學習商鋪導覽活動，詳見新北市學習地圖網，歡迎踴躍報名參與。
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學習型企業選拔為新北市今(113)年率全國之先首辦，現場共表揚4組企業典範，同時也頒發學習型社區及家庭、終身學習楷模、社教貢獻獎、藝術教育貢獻獎、績優樂齡中心、社區大學及外籍生華語影片競賽等獎項，鼓勵民眾投入終身學習。
榮獲學習型企業-一之軒食品有限公司經理謝瓊瓊表示，近年公司積極打造學習型組織，鼓勵員工持續學習精進，並透過多元培訓計畫，例如內部講師制度及讀書會等提升員工專業技能。一之軒相信，員工是企業最寶貴的資產，唯有員工不斷成長，企業才能永續發展。
學習型得獎社區-新店區下城社區發展協會，為居民創造多元學習機會。社區開設多種課程，包括延緩失能課程、松年大學、音樂律動、園藝、手作和烹飪研習等，滿足長者和新住民等不同族群的學習需求。
博覽會中還有學習城市主題闖關體驗，邀請新北市本土語輔導團、國際文教中心、新住民學習中心、樂齡學習中心、松年大學、婦女大學、樂活大學、原住民部落大學及客家協會展攤及演出，呈現多元族群在終身學習的不同樣態。其中澳底國小弦樂團演出越南歌曲「叮叮噹噹」，展現越南文化風情；陳松駿同學分享自己學習小提琴3年，很自豪能夠演奏媽媽熟悉的越南歌謠，希望能讓更多人欣賞國際多元文化。
教育局表示，淡水區人口即將突破20萬大關，今年特地將博覽會辦在淡水，邀請市民共同見證淡水的蛻變。本次博覽會亦與淡江大學「淡水好生活計畫」合作，接續為期兩週的走讀淡水系列活動，帶領民眾穿梭淡水生活節。此外，12月起將舉辦百家終身學習商鋪導覽活動，詳見新北市學習地圖網，歡迎踴躍報名參與。