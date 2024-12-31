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▲周杰倫（見圖）12月出在大巨蛋開演唱會時，多次公開感謝吳宗憲過去的提攜，但兩人到演唱會結束都沒有合體。（圖／取自周杰倫 臉書）

天王周杰倫過去曾待在吳宗憲成立的阿爾發音樂，不過據傳2001年吳宗憲將唱片公司連同周杰倫以新台幣3億元賣掉後，兩人關係漸行漸遠，對此藝人康康還問吳宗憲怎麼沒把他賣掉，沒想到吳宗憲卻直接回：「不值錢的東西，沒有人要買！」2015年周杰倫與昆凌結婚時，吳宗憲因為沒有收到喜帖心中感到相當不悅，被外界解讀成兩人師徒情已走到盡頭，不過周杰倫12月初在大巨蛋開演唱會時，多次公開感謝吳宗憲過去的提攜，只可惜兩人最後都沒有在演唱會上合體。對此，根據《自由電子報》指出，康康表示，吳宗憲沒去應該是出於善意，他也說：「成功不必在我。」不過說實話，吳宗憲當初也真的有提拔周杰倫。至於有傳言指出，吳宗憲當年因為把阿爾發音樂連同周杰倫以新台幣3億的價格售出，讓兩人有了心結，對此康康回應，私底下有問過吳宗憲為什麼沒把他賣掉，沒想到吳宗憲幽默回應：「不值錢的東西，沒有人要買！」不過吳宗憲月初接受採訪時就表示，演唱會那幾天自己不在台北無法前往，也直接否認與周杰倫有心結，直言論資歷與輩分，周杰倫沒有資格與自己起衝突，「況且我們根本沒怎樣！」最後還強調：「我賣的是唱片公司，不是周杰倫。」