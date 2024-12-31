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▲吳宗憲當時見到男子騎車上台，還以為是主辦單位的安排，當下也有些錯愕。（圖／翻攝自YouTube）

▲鹿希派（右）上台替憲哥（左）解圍，男子沒過多久也被帶下舞台。（圖／翻攝自YouTube）

今（31）日是2024年的最後一天，各縣市晚上都準備了精采的跨年晚會，邀請民眾一同倒數，共襄盛舉。而過去跨年晚會上，曾有一起意外事件讓觀眾印象深刻，那就是2019年的台中跨年晚會，一名身穿黑衣的男大生竟騎著機車突破重重防守，直接騎上綜藝天王吳宗憲正在唱歌的舞台。最後男大生被依社維法送辦，驚險畫面在近日又被網友挖出，引發討論，吸引10萬人重播按讚。吳宗憲2019年參加台中跨年晚會，要跟粉絲一起倒數迎接2020年，怎料就在他上台演唱和劉德華、柯受良過去的經典歌曲〈笨小孩〉時，突然有一名身穿黑衣、頭戴安全帽的男子騎著機車衝上舞台，直接停在吳宗憲旁邊。當時吳宗憲也覺得有點莫名其妙，還對著男子說：「送外賣的吧？怎麼會有這一段，我怎麼不知道？」在吳宗憲摸不著頭緒之際，男子則一語不發，默默脫下安全帽、外套，還伸手搶過吳宗憲本來要發給台下觀眾的禮物。後來吳宗憲的兒子鹿希派及主持人阿ken才趕緊衝上台打圓場，讓工作人員把該男子帶走。事後該男子也被警方帶去接受調查，他自稱是台中某私立大學學生，騎車從麗寶樂園入場後，一路喊著：「借過！借過！」竟無人阻攔，讓他就這樣騎上舞台。該名男大生也被盤問作案動機，他當時只囂張回答：「就帥而已」，至於為何一路上都未有人將他攔停，也被網友調侃是：「台灣10大未解之謎」。而男大生當時騎車闖舞台的影片在近日又掀起網友討論，甚至吸引10萬人按讚留言，笑說真的是莫名其妙，也稱讚憲哥的臨危不亂的表現，「吳宗憲臨場好強，不愧是老牌藝人」、「只要你夠淡定，所有工作人員都會以為你是大會安排的人」、「不愧是天王，繼續唱、繼續做事情」、「搞笑的是竟然沒有工作人員把他抓走」、「當年這場我也有去，我們在台下也是看得很傻眼」。