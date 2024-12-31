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▲陳剩過世享耆壽91歲。（圖／翻攝自陳剩粉專）

在這2024年的最後一天，台灣歌仔戲界傳來不幸消息，資深國寶大師陳剩在今（31）日凌晨過世，享耆壽91歲。陳剩被台北市登錄為「首批」傳統藝術保存者，是著名的歌仔戲藝師，家屬也悲痛證實陳剩死訊，表示「陳剩阿嬤」已經圓滿過世，沒有病痛了。陳剩臉書粉專今日轉發歌仔戲國立臺灣戲曲學院副校長蔡欣欣的臉書貼文，公開陳剩過世的消息；陳剩的子孫也發文證實這個噩耗，表示陳剩已於今日凌晨圓滿過世。子孫對陳剩喊話：「妳是我世界上最愛的奶奶，謝謝妳一直以來的照顧，沒有病痛了。妳已經無牽無掛，不用在擔心什麼了，我們都會照顧好自己的，也會按照妳的囑咐，好好孝順父母，和家人們相親相愛，我愛妳，也謝謝妳，阿嬤，妳永遠活在我的心中！」根據國立傳統藝術中心歌仔戲主題知識網紀載，1933年出生的陳剩本姓林，是著名的小生演員。自小在養父鄭傳來的戲班「永樂園」成長。17歲左右因「永樂園」台柱小生筱長守（楊麗花之母）帶著部分團員轉到宜蘭班，才漸漸被栽培為駐團小生。師承有「戲狀元」之稱的蕭守梨，藝術造詣深厚，擅演做工紮實的正古路戲，拿手劇目有《斬經堂》、《山伯英台》等。陳剩在離開「永樂園」後也陸續搭班「進鳳社」、「新復興」、「新琴聲」、「柏華」等班，也曾赴新加坡演出，1968年回國後與廖瓊枝、林紀子等人合作組「新保聲歌劇團」，在廣播電台演唱歌仔戲，廣受聽眾喜愛，拿手戲齣為《大紅袍》。1990年代中「新保聲歌劇團」才結束經營。而陳剩生前致力於歌仔戲薪傳，每週在台北市社教館歌仔戲教學。2004年獲教育部民族藝術傳統戲劇類薪傳獎，2008年獲得「臺北市傳統藝師」榮耀。