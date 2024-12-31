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亞塞拜然航空一架載有72人的客機，上週在哈薩克阿克套近郊墜毀，其中38人喪生、34人生還；緊接著，韓國濟州航空客機於29日降落時發生意外，導致179人死亡，但也有2人倖存。由於2起事故的倖存者都位於機尾位置，引發有關飛機上是否有「最安全座位」的熱議，對此，有中媒引述資深機長回應稱，其實並沒有直接證據能證明，哪裡的座位真的就比較安全，具體仍要看飛機失事時的狀態。根據中媒《極目新聞》報導，《時代》雜誌幾年前一項針對遇難者、倖存者兼具的事故統計，顯示坐在飛機後1/3的乘客，在事故中的生還比例為32%，其中又以坐在後面、中間座位處的死亡率最低，而坐在中間1/3和前1/3座位的死亡率則接近40%，相比之下略高一些。至於後排座位可能更安全的原因，則是飛機前部與中部，會在墜毀時會吸收大部分能量。不過，報導指出，在許多航空領域的專業人士看來，飛行事故的隨機性太強，而且每次事故發生的原因、情況都「千差萬別」，比如是怎麼撞擊到地面、是否發生火災等等，都會影響人員傷亡。中國資深機長陳建國受訪時直言，他認為機尾比較安全的說法並不可信，甚至也沒有所謂的最安全座位，具體來說，能否生還和當時飛機的狀態有關，至於前後排座位的安全性則沒有明顯差別。陳建國並提到，亞塞拜然航空、濟州航空失事，多數倖存者都在機尾，是一種巧合，沒有證據表明，倘若發生空難，坐在哪裡的生還概率就一定更高，只能提醒：客機起飛與降落是相對危險的時刻，也是潛在空難的多發時刻，呼籲乘客必定要繫好安全帶。