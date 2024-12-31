今（31）日終於要來迎來跨年夜，然而素有「背包客天堂」之稱的狂歡勝地泰國曼谷考山路卻不太平靜，在29日發生一場奪命火災，造成3名外國人死亡和7人受傷送醫，年僅24歲的醫生卡洛琳娜（Carolina Pimentel）在29日曼谷火災中不幸身亡。
根據泰國媒體《Khaosod》報導，這場火災發生於六層樓高的「The Ember Hotel」，從五樓開始起火，三名住在五樓的外國遊客不幸身亡，泰國警方已掌握死者身份，分別是來自巴西的24歲卡洛琳娜（Carolina Pimentel）、27歲烏克蘭籍的圖哲（Tuzov）和35歲美國籍弗里曼（Freeman）。
死者中年僅24歲的卡洛琳娜擁有美麗的面容和身材，她是一名剛執業的醫生，並且前來泰國一週前，她的建築師男友才剛和她求婚，這次來泰國便是為了慶祝訂婚成功。沒想到29日飯店發生火災，兩人也在樓梯間走散，因為濃煙而失去方向感的卡洛琳娜無意間跑到起火地點511號房間而喪命，卡洛琳娜的男友則從三樓窗戶跳下，雖然受傷但撿回一條命。
卡洛琳娜來自於醫生世家，爺爺和媽媽都是醫生，她也非常爭氣地通過考試成為一名女性醫生，卻因意外而死亡。巴西的阿拉戈斯醫生聯盟（Sinmed-AL）也在臉書發表聲明，貼文中指出「深感遺憾地宣布，卡羅萊納州卡納萊斯市帕爾梅拉斯的一名24歲醫生，於本週日（29 日）因泰國曼谷飯店火災中吸入煙霧而死亡。她是帕爾梅拉斯醫生勞拉·丹妮拉·卡納萊斯 (Lara Daniela Canales) 的女兒，也是海倫尼爾達·卡納萊斯 (Helenilda Canales) 醫生的孫女。」
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死者中年僅24歲的卡洛琳娜擁有美麗的面容和身材，她是一名剛執業的醫生，並且前來泰國一週前，她的建築師男友才剛和她求婚，這次來泰國便是為了慶祝訂婚成功。沒想到29日飯店發生火災，兩人也在樓梯間走散，因為濃煙而失去方向感的卡洛琳娜無意間跑到起火地點511號房間而喪命，卡洛琳娜的男友則從三樓窗戶跳下，雖然受傷但撿回一條命。
卡洛琳娜來自於醫生世家，爺爺和媽媽都是醫生，她也非常爭氣地通過考試成為一名女性醫生，卻因意外而死亡。巴西的阿拉戈斯醫生聯盟（Sinmed-AL）也在臉書發表聲明，貼文中指出「深感遺憾地宣布，卡羅萊納州卡納萊斯市帕爾梅拉斯的一名24歲醫生，於本週日（29 日）因泰國曼谷飯店火災中吸入煙霧而死亡。她是帕爾梅拉斯醫生勞拉·丹妮拉·卡納萊斯 (Lara Daniela Canales) 的女兒，也是海倫尼爾達·卡納萊斯 (Helenilda Canales) 醫生的孫女。」