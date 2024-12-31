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▲洛杉磯湖人在今將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從布魯克林籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近日完成一筆交易，從布魯克林籃網換來Dorian Finney-Smith與Shake Milton，而這次交易的決策過程卻引發了討論。前湖人球星「魔獸」Dwight Howard在個人社群直播時爆料，他認為這筆交易背後的主導者是「詹皇」LeBron James，並調侃LeBron的綽號「Le GM」，也反映了LeBron James在湖人隊內的話語權。針對湖人送走D'Angelo Russell，Howard在受訪時表示：「D-Lo被交易到籃網……湖人到底在搞什麼鬼？是Le GM做了這個決定。Le GM說『夠了，D-Lo』。他們拿D-Lo換來Finney-Smith？讓我來當總經理吧，他們真的是隨便亂搞。」Howard的言論雖然誇張，但並非毫無根據。詹皇在任何效力的球隊中，都擁有對陣容調整的高度參與權，這是現代NBA頂級巨星的常態。作為湖人的領袖，LeBron對球隊需求的洞察力，使他在這類交易中扮演了重要角色。LeBron James作為NBA歷史上最具代表性的球員之一，他在球場上的領袖地位不僅體現在得分與助攻數據上，更展現在他對隊友表現的提升能力上。因此，湖人管理層徵求他的意見並不意外。儘管LeBron本人從未公開承認過自己在交易決策中的主導地位，但這樣的安排對湖人來說是合理的。尤其是D'Angelo Russell本賽季的表現不如預期，數據顯示他場均僅繳出12.4分、4.7次助攻和2.8個籃板，投籃命中率僅為41.5%，三分命中率更是只有33.3%，這樣的表現對湖人衝擊冠軍的目標幫助有限，因此調整陣容成為必要之舉。這筆交易表明，湖人管理層已經下定決心，不再浪費LeBron James職業生涯尾聲的奪冠窗口。引進具備防守和外線能力的Finney-Smith，以及具備即戰力的替補後衛Milton，是一個務實的補強選擇。然而，這筆交易僅僅是湖人重建陣容的起步。總管Rob Pelinka在保留所有首輪選秀權的情況下，仍有機會在未來做出更大規模的操作。例如，湖人急需一名年輕且具有潛力的中鋒，像Walker Kessler可能成為湖人交易的目標。