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▲詹皇在6年內4度於季後賽戰場淘汰公牛與Rose。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹皇與Rose曾同隊打拼。（圖／美聯社／達志影像）

2008年NBA選秀狀元、一代巨星「飆風玫瑰」Derrick Rose今年9月宣布高掛球鞋，結束16年職業生涯，出道於2003年、今（31）日年滿40歲的「詹皇」LeBron James，則依舊作為聯盟一線球星，朝個人第5座總冠軍榮耀邁進，除見識到詹皇傲人保養功力外，兩位勁敵從過往多次頂尖對決、到後續成為隊友的故事，也值得球迷細細品味。2008年選秀開始前，詹皇已累積5年NBA生涯，不僅4度入選明星賽，還於2006年率領騎士殺入總冠軍賽，可惜鎩羽而歸，兩人之間的故事，就從Rose進入聯盟以後開始譜寫。兩人第一次於東區季後賽對決，是在2010年季後賽首輪，公牛選進Rose後，已連續2年闖入季後賽，但首輪面對騎士，儘管Rose系列賽繳出場均26.8分、7.8助攻成績，公牛還是僅在第3戰艱辛地以2分差取得唯一一勝，反觀騎士作為東區強權，以輾壓態勢輕鬆過關。由於始終無法奪冠，詹皇2010年休賽季轉隊至邁阿密熱火，仍處東區的他，在2011、2013年又再度於季後賽接連淘汰公牛，尤其是2011年，該年Rose成為NBA史上最年輕年度MVP得主，準備帶隊往奪冠路上衝刺，結果又是詹皇，僅用5戰就親手粉碎這場美夢。2015年季後賽，是兩人作為主將的最後一次對決，當時詹皇已回歸騎士，次輪再度與公牛相遇，此時Rose已經因為重傷影響身手，但在系列賽第3場依舊站出來投進打板絕殺，隔戰換成詹皇絕殺，將戰局扳平，最終詹皇以6戰終結系列賽。總計從2010年到2015年，公牛與Rose在這6年季後賽戰場上，就有4次是遭到詹皇率領的球隊淘汰。詹皇生涯曾經4度奪得年度MVP，分別在2009、2010、2012及2013年，獨缺的那年就是被Rose奪走，否則他可以成為NBA史上第一位連5年拿年度MVP的球星。但儘管如此，來到季後賽戰場，詹皇就是Rose永遠跨不過的坎。2016年，Rose離開老東家公牛，因為膝蓋嚴重傷勢，28歲的Rose已失去當年「飆風玫瑰」身手，作為角色球員持續努力，隔年甚至來到騎士，與詹皇短暫攜手打拼過。回顧兩人多次於東區上演頂尖對決，許多球迷至今仍津津樂道，詹皇也曾說過：「我以為Rose會超越我。」，Rose則稱呼詹皇為一生的宿敵。今年9月26日，35歲的Rose正式宣布退休，詹皇也發布IG限時動態致敬，「滿滿的愛與尊敬的維尼（羅斯綽號）致敬！名垂青史的巨星。」，儘管兩人對決在2015年後便畫下句點，但在詹皇仍持續累積榮耀的漫長職業生涯中，始終會有那麼一段，屬於公牛與Rose的記憶。