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▲國產豬肉驗出西布特羅的羅生門，以鄭文燦和盧秀燕的和解火鍋收場。（資料畫面／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕力挺國民黨中央立場，自始至終反萊豬，不僅一度與AIT關係緊張，還與中央打了近4年官司，定讞結果狀似一勝一敗打成平手，實則一切回到原點，過程中還出現本土豬肉檢驗出西布特羅的插曲，真相至今仍是羅生門。今天她雖以感謝最高行政法院伸張正義收場，卻絲毫沒佔到便宜，未來若想挑戰大位，萊豬事件恐成選舉話柄。盧秀燕今年訪美前夕，立委何欣純重提盧「跟美方那邊有誤解和不愉快」的往事，指的就是2020年國民黨反對中央政府鬆綁美國豬肉禁令，在國會丟擲豬內臟與絕食，半個月後的12月16日，美國在台協會（AIT）前處長酈英傑到台中市政府拜會，盧秀燕在媒體前公開表態，指台灣民意反萊豬，自己要「遵從人民的聲音」，事後AIT罕見發出聲明，批評政治人物散播不實訊息、引起消費者焦慮。其後盧秀燕雖與接任酈英傑的孫曉雅保持友善互動，但當年與美方的「不愉快」是否已船過水無痕？她的訪美行程有無會晤具影響力的美方官員？仍不得而知。另方面，中市府為了反萊豬和中央槓上，攸關所有市民健康的《台中市食品安全衛生管理自治條例》最終敗訴、立法意旨與中央《學校衛生法》相符的《台中市學校午餐自治條例》雖勝訴，與其說是中市府逆轉勝、正義終獲伸張，不如說是最高行政法院的最終判決，讓「政治的歸政治、法律的歸法律」。也就是說，不管是行政法庭或憲法法庭，中市府都沒有任何法源可以阻擋萊豬在市面流通；學童在中央的《學校衛生法》把關下，任何進口肉品無法在校園營養午餐出現，本是全國通則，唯地方自訂《台中市學校午餐自治條例》罰則清楚，可補《學校衛生法》的不足，兩者不相違背。諷刺的是，為自證把關食安的決心，反萊豬不反萊牛的中市府，這些年一直強化查驗市售肉品，光是今年就動員8,002人次、查驗13,948件，卻查不到半塊萊豬，只在31件牛肉中檢出微量萊劑，還在今年初爆發台糖安心豚含西布特羅的事件，進口肉未受影響，本土豬卻一度大傷。該事件最後由時任行政院副院長的鄭文燦，與盧秀燕吃酸菜白肉鍋收場，朝野的政治危機和解了，還贏得一波正面聲量，食安真相仍是羅生門。若盧秀燕最終代表國民黨問鼎總統大位，這些過程勢必一一被放大檢驗。