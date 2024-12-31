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▲「凹嗚狼人殺－狼爭虎鬥」特別企劃找來素人高手級玩家進行循環對戰賽。（圖／八大電視提供）

▲《娛樂百分百》主持人小賴（左起）、陳零九及黃偉晉。（圖／八大電視提供）

八大長壽節目《娛樂百分百》先前傳出收攤傳聞，其中最受觀眾喜愛的「凹嗚狼人殺」單元也一度停播，好在挺過風波，明年（2025）起將全面轉戰新媒體，明（1）日即將上架粉絲敲碗已久的「凹嗚狼人殺－狼爭虎鬥」特別企劃，製作單位找來民間高手一同參與，首集就火藥味十足！見到民間高手精采表現後，黃偉晉深感佩服，直到賽後仍意猶未盡，拉著對方喊：「我要跟你辯論一下」難掩激動情緒，事後頻頻露出調皮表情表示：「網路沒限制，我好愛網路版！」「八大電視娛樂百分百YouTube頻道」2025年第一天將上架粉絲最愛的「凹嗚狼人殺－狼爭虎鬥」特別企劃，賽前，兩位主持人黃偉晉及賴晏駒興奮大喊：「網友們，我們回來了！」賴晏駒分享初次錄製網路版心情：「一開場完，就很驚訝我們的開場很順，完全沒有卡詞！」此次特別企劃，挑戰者將從分組資格賽中互相廝殺，積分高的前8名玩家，才有機會進入最後的冠軍爭霸戰。此外本週還將陸續推出大咖明星徐懷鈺、威廉、當紅團體FEniX、艾莉兒、雨婷等人專訪、遊戲互動單元等，賴晏駒搶先預告，未來「CHAT GTV」單元，與黃偉晉、陳零九將會不定期加入，「每週會有不同的爆點，觀眾如果想問什麼都可以留言，說不定製作單位或主持人會挑到你的問題，直接在節目上回答你！」1月1日起每週二至五晚間九點上架全新內容於娛樂百分百官方YouTube頻道，主持人黃偉晉不忘向電視觀眾致謝，他感性說：「謝謝你們一路以來對《娛樂百分百》的支持！2025年我們將繼續全力以赴，帶來更豐富、多元的內容。」小賴也於先前受訪透露全新的內容不會受到電視尺度的限制，「爽感都差滿多的，任何主題跟系列都會一次看完，後面有些集數是一小時多」，承諾讓觀眾看得過癮。