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▲唐嫣飾演的汪小姐在工廠做工。（圖／緯來提供）

▲中國足球員范志毅飾演汪小姐的領導。（圖／緯來提供）

唐嫣在《繁花》中演出「汪小姐」，劇中因為她被小人陷害，被下放工廠，一身工人裝扮，還搬冰塊做苦力，唐嫣說，其實這時候的汪小姐也是很動人。劇中她與足球員范志毅對戲，她說，對方太自由派還擔心無法接住他的戲。在《繁花》中，唐嫣飾演的「汪小姐」是寶總的在外貿公司的合作夥伴，穿梭在黃河路上的餐廳談生意，大家都得敬她三分，她卻因為被同事陷害，被下放工廠，從燈紅酒綠的黃河路到滿是灰塵的工廠女工，還得演出搬冰塊等戲份，在造型也有了大轉變。很多觀眾認為她太犧牲扮醜，但唐嫣不認為，她說，自己的焦點不在上面，看到她一身工人裝扮，她反而看到跟過去不一樣的自己，「原來我還可以有這種造型！」唐嫣說。唐嫣在下放工廠那段戲與中國知名足球員范志毅對戲，范志毅在劇中飾演她在工廠的領導，一開始輕視她，故意整她，沒想到「汪小姐」盛氣凌人，不服輸的性格讓自己突破重圍。唐嫣說，范志毅不是科班出身，他們拍戲時知道這場戲的主軸是講什麼，所有台詞都是即興發揮，具體情緒到哪裡，「我們都要能接得住的，但就怕抓不準他下一秒會怎麼演，擔心接不住他的戲。」唐嫣說，她那段時間已經跟「小汪」合體了，所以不管怎麼講都還是會在戲裡面，比方范志毅問她說，「家地址在哪裡？可以幫妳要范志毅的簽名照。」她還回，「范志毅，我是他阿姐啊」！這些都是當時碰撞出來的台詞，因為太投入了，所以也沒笑場；反而是演完後現場看監視器回放的時候，笑得要命。《繁花》在緯來戲劇台43頻道週一至週五晚間10至12點熱播中。