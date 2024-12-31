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已連續3年無緣季後賽的紅襪，休賽季積極補強先發輪值，先後找來多達3名新兵加入，但不少球員都仍有傷勢在身，總管Craig Breslow近日受訪時被問到，新球季是否考慮6人輪值時，表示為此準備8到10位先發投手來應對開季緊密的賽程。上季紅襪成功交易掉Chris Sale龐大薪資，但2年高薪簽下的Lucas Giolito，卻在開季前就受傷整季報銷，讓球隊先發輪值拉緊報，最終連續3年無法重回季後賽。為避免重蹈覆轍，紅襪本季休賽季大肆補強先發陣容，先透過以百大新秀為主包裹，從白襪找來王牌左投Garrett Crochet、再簽下養傷中的Patrick Sandoval，以及1年短約鎖定過往傷勢頻傳的前道奇少主Walker Buehler。若加上原本就擁有的Tanner Houck、Brayan Bello、Kutter Crawford與即將回歸的Giolito，紅襪先發輪值看似有足夠人手，但不少球員都受到傷勢困擾，Sandoval甚至在簽約前就確定下半季才有望回歸，對此Breslow表示：「我認為無論是開季初，或是賽季中後段，我們可能會讓超過5位選手進入輪值，尤其是賽季初賽程安排，應該蠻適合使用到第6位先發。」「況且，目前我們不只有5到6位先發可以輪替，我們現在可能有8到10名投手可以投先發，因而我很滿意球隊先發輪值的現況。」