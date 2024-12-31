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▲文化志工是市府推動文化服務的重要推手，他們的足跡遍布圖書館、博物館、藝文活動現場，甚至深入社福機構與偏鄉地區。（圖／新北市文化局提供）

▲今年受衛福部表揚的馬曉葳與張麗蓉，從2001年起投入志工行列，多年來默默付出，用行動書寫文化的溫度。（圖／新北市文化局提供）

在新北市，有這麼一群默默奉獻的文化志工，他們用無數的時間與心力，為市民架起文化與生活的橋樑。「113年新北市文化志工感恩大會」今（29）日於市府舉行，今年獲獎志工137人，包含18隊文化志工隊，共約600名志工齊聚一堂，共同見證這份無私奉獻的感動。新北市政府副市長劉和然親自頒發感謝狀，特別表揚服務時數超過8,000小時的馬曉葳與張麗蓉，致敬他們的熱情與堅持。劉和然副市長表示，文化志工是市府推動文化服務的重要推手，他們的足跡遍布圖書館、博物館、藝文活動現場，甚至深入社福機構與偏鄉地區。從支援「新北行動博物館」帶文化走入角落，到參與圖書館「幸福閱讀」計畫陪伴孩子學習，文化志工的多元服務充分展現了文化平權與社會關懷的理念。今年度，新北市文化志工的總服務時數高達32萬2,850小時，累計服務人次超過371萬人次，涵蓋新住民故事媽媽、高齡志工參與志願服務，甚至連過年期間的易經流年解說，也有文化志工的身影，由林本源園邸志工為民眾解說流年運勢。不僅延展了藝文的深度，更讓文化觸及每一個角落。今年受衛福部表揚的馬曉葳與張麗蓉，從2001年起投入志工行列，多年來默默付出，用行動書寫文化的溫度。黃金博物館文化志工馬曉葳，曾支援士林官邸花展、國立台灣文學館展品維護，專注於文化展覽的細節與品質；張麗蓉志工，除了在鶯歌陶瓷博物館服務，還投入城鄉發展局、衛生局、客家事務局等跨領域第一線櫃台服務，成為市府各單位不可或缺的夥伴。這份8,000小時的付出，不僅是時間的累積，更是熱愛與使命的最佳詮釋，他們的奉獻榮獲衛福部金牌獎，為全體文化志工樹立典範。新北市文化局局長張䕒育表示，文化志工是文化推廣的堅實後盾，透過他們的努力，新北市的文化服務更加多元且貼近民眾需求。未來文化局將持續推動志工計畫，歡迎更多有志一同的朋友加入，與文化同行，將藝術與文化的美好傳遞給每一位市民。