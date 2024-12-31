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丹佛金塊在客場展現強大實力，以132：121戰勝猶他爵士。本場比賽最令人矚目的是Nikola Jokic與Russell Westbrook雙雙完成大三元，兩人生涯首度同場大三元，創下金塊隊史首次同場大三元的壯舉，同時這場勝利也讓金塊在本賽季首次於猶他客場拿下兩場勝利。Nikola Jokic本場比賽繳出36分、23個籃板和10次助攻的大三元表現，成為金塊贏球的最大功臣。雖然Jokic全場34次出手僅命中14球，命中率不佳，但他憑藉高籃球智商創造多次進攻籃板機會，幫助球隊壓制對手。更重要的是，Jokic完成了NBA生涯第15,000分的里程碑，成為聯盟史上第6位達此成就的中鋒，與Kareem Abdul-Jabbar、Wilt Chamberlain等傳奇球員齊名。Russell Westbrook則以全場7投全中、2罰全進的完美表現，達成16分、10個籃板和10次助攻的「完美大三元」，這是NBA歷史上僅第二次出現這樣的數據。Westbrook在場上的積極性貢獻顯著，尤其在快攻中助攻Christian Braun拿下20分，其中大多數來自轉換進攻。除了Jokic與Westbrook的亮眼表現，Jamal Murray也加入數據行列，攻下20分並送出10次助攻。這是自1992年以來，首次有三名隊友在同一場比賽中送出至少10次助攻，進一步凸顯金塊的團隊合作。金塊全場貢獻37次助攻、僅7次失誤，雖然全隊三分命中率不理想（30投9中），但內線得分高達76分，快攻得分則有34分，這些都是金塊贏球的關鍵。比賽的轉折點發生在第三節，金塊以34：23逆轉比賽並掌控局勢。儘管爵士在上半場表現出色，Jordan Clarkson和Collin Sexton分別展現得分能力，但金塊下半場的防守成功限制了爵士其他球員的發揮，最終穩穩拿下勝利。金塊的進攻籃板也成為本場勝負的分水嶺，全隊搶下18個進攻籃板，帶來大量二次進攻機會。Jokic和Westbrook的雙大三元更是錦上添花，帶領金塊刷新多項紀錄。