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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等，27日凌晨以3000萬交保，北檢抗告成功，29日重開羈押庭，加重保釋金至7千萬元並加掛電子腳鐐，民眾黨與柯、家人30日籌足4000萬元辦理交保。對此，資深媒體人黃揚明指出，此次柯文哲被裁定7千萬元重保，其中一個用意就是要毀掉他的人設。黃揚明今（31）日在節目《大新聞大爆卦》指出，這麼高額的保金，柯文哲其實並不是幾十分鐘就籌到錢，而是都花了一段時間，但對一般民眾來講，對柯文哲的想像會覺得他很有錢，幾千萬、幾千萬在拿，「很多人不會想到他的選舉補助款，扣掉買商辦的4千多萬，確實他還有3千萬左右，光是選一次總統的補助款，在他的戶頭裡，就有這個額度，加上他之前財產申報就有2千多萬的存款，所以他絕對有這個能力付交保金。」黃揚明續指，柯文哲以前的形象都是吃花生米、吃便當，給人家純樸、清廉的形象，如今白花花的銀子放在眼前，「就是用這個保金讓你一次毀掉，我必須說重保的用意在這邊，除了柯文哲支持者以外，大家都會覺得『哇！原來柯文哲很有錢』，這就是這一次重保的用意之一。」