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因應國家語言發展法實施，自111學年度起推動高級中等學校本土語文部定課程，教育部國教署成立「高級中等學校本土語文教育資源中心」，辦理系列現職教師本土語文認證輔導、加強班及增能回流相關研習課程、研討會等活動，深化學校教師本土語文聽、說、讀、寫能力，協助高級中學編制內的教師通過本土語文認證。113年度共舉辦3梯次的本土語文認證輔導班、8場次本土語文認證加強班，共1,471人次參加。國教署說明，為協助本土語文教師掌握教學概念技巧，國教署共舉辦6梯次教學增能及增能研習，課程包含：課綱解讀、學習評量、教案撰寫、教學示範、主題式教學、差異化教學等，透過講師講述概念、分享教學示例、實際教學示範等，強化本土語文教學專業素養與能力。其中，「十二年國民基本教育教學實踐策略研討會」，將優良教案入選作品以研討會形式發表外，另擇選部分作品以海報方式於研討會場展示，讓與會者能針對自身的本土語別、教學階段、教學活動類型，吸收多元的教學範例。會後並出版《教學示例彙編》持續推廣，相關資訊置於網頁「本土語文相關資源-年度研討會成果」（https://reurl.cc/M6bZbW），提供教師參考使用。國教署表示，將持續辦理高級中等學校現職教師本土語言相關研習課程活動，透過師資培訓增能及年度研討會，使全國高級中學本土語文教師透過交流分享課程發展與實踐，深化本土語文課程與教學，提升本土語教學品質。