今（31）日晚間即將迎接全新的2025年，在倒數之後各地就將迎接長達好幾分鐘的煙火秀，許多民眾也會自行燃放煙火慶祝，不過這炮聲隆隆的噪音，對聽覺比人類敏感好幾百倍的貓咪、狗狗來說，簡直就像是地獄般的時光。對此，就有貓、狗專家分享，讓家中毛孩舒緩情緒秘訣，更要提早準備才可以讓牠們免受驚嚇哦！
🐶狗狗跨年夜情緒舒緩辦法
今（31）日晚上將有一系列的跨年活動展開，只要午夜12點一過，就能預期各地都將出現燃放煙火的聲響，對此，東洋狗學校坦言：「最慘的是很多狗狗對鞭炮很恐懼，簡直是狗狗的地獄時間！」因此也提供了幾項建議與狗狗舒緩情緒的辦法給家長們參考。
1.遠離刺激
最直接有效的方式，避免帶狗狗到一些晚會、廟會、容易施放煙火的地區，雖然很直接簡單，但也是最有效的，很多家長直接帶離開市區或者家裡剛好在活動晚會週邊，也直接去旅行在外地過夜順便逃離這喧囂的一晚！
2.籠內訓練專屬辦法
如果從小有籠內訓練的狗狗，在跨年夜就將出現優勢，因為籠內訓練而從小習慣安定在籠子休息，對外在刺激的影響也比較不在意，基本上就算本身比較怕鞭炮，但在一個安定且能給予牠安全感的小空間也能相對把恐懼降到最低。
3.晚上開始大聲放音樂
東洋狗學校最後表示，如果真的沒辦法離開刺激（鞭炮聲），那還有一個小撇步就是在狗狗休息的地方放音樂給牠聽，雖然聽音樂對狗狗舒緩情緒的作用不大，但這主要是要讓室外的鞭炮煙火的震爆聲傳達不到狗狗的耳朵，畢竟音響就在籠子或狗狗休息處的旁邊，藉此讓牠聽不到幾公尺遠或更遠的聲音。
但這必須在狗狗開始恐懼之前就開始執行，例如今天晚上8-9點差不多就要開始執行，若是等到狗狗已經聽到好幾聲煙火鞭炮聲開始產生恐慌後，效果會不佳。
😸貓咪跨年夜情緒舒緩辦法
對於煙火聲音更加敏感、膽子更小的貓咪來說，煙火秀絕對也是地獄時段，對此，貓行為獸醫師林子軒過去也整理過許多辦法，讓貓咪能較不緊張地度過這段時光。
1.放輕柔的音樂
目前國外的動物行為學家開發的"貓音樂"，主要訴求就是讓貓咪的情緒愉悅、緩和。除了特定的"貓音樂"之外，您也可以讓貓咪聆聽豎琴演奏的音樂，因豎琴本身的波長與貓咪腦波相近，故也有相同緩和的效果。
2.互動遊戲
好的互動遊戲除了可以轉移貓咪的注意力及情緒外，更可以讓貓咪在遊戲過程中釋放一些讓情緒安定的費洛蒙，有助於減緩緊張、焦慮的情緒。另外，獸醫先生最推薦跟貓咪玩的還是釣竿式玩具(Fishing Toy)囉。
3.費洛蒙
當貓咪處於焦慮、恐懼的情緒時，使用費洛蒙會有顯著的效果。目前這些人工的費洛蒙多半可以在寵物店、部分動物醫院可以買到，若貓咪緊張，您可以在貓咪所在的房間、毛毯、玩具上噴一點費洛蒙，但切記不要直接將費洛蒙噴在貓咪身上。
4.陪伴
面對貓咪的情緒問題，其實最不可缺的就是主人的陪伴。通常你每天都應該花一些時間陪伴貓咪，對貓咪輕聲說說話，或是輕輕按揉貓咪的臉頰、背部，這些動作都可以讓貓咪感到安心自在，切記不要急於讓貓咪開心而表現出誇張的聲音及動作。
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今（31）日晚上將有一系列的跨年活動展開，只要午夜12點一過，就能預期各地都將出現燃放煙火的聲響，對此，東洋狗學校坦言：「最慘的是很多狗狗對鞭炮很恐懼，簡直是狗狗的地獄時間！」因此也提供了幾項建議與狗狗舒緩情緒的辦法給家長們參考。
1.遠離刺激
最直接有效的方式，避免帶狗狗到一些晚會、廟會、容易施放煙火的地區，雖然很直接簡單，但也是最有效的，很多家長直接帶離開市區或者家裡剛好在活動晚會週邊，也直接去旅行在外地過夜順便逃離這喧囂的一晚！
2.籠內訓練專屬辦法
如果從小有籠內訓練的狗狗，在跨年夜就將出現優勢，因為籠內訓練而從小習慣安定在籠子休息，對外在刺激的影響也比較不在意，基本上就算本身比較怕鞭炮，但在一個安定且能給予牠安全感的小空間也能相對把恐懼降到最低。
3.晚上開始大聲放音樂
東洋狗學校最後表示，如果真的沒辦法離開刺激（鞭炮聲），那還有一個小撇步就是在狗狗休息的地方放音樂給牠聽，雖然聽音樂對狗狗舒緩情緒的作用不大，但這主要是要讓室外的鞭炮煙火的震爆聲傳達不到狗狗的耳朵，畢竟音響就在籠子或狗狗休息處的旁邊，藉此讓牠聽不到幾公尺遠或更遠的聲音。
但這必須在狗狗開始恐懼之前就開始執行，例如今天晚上8-9點差不多就要開始執行，若是等到狗狗已經聽到好幾聲煙火鞭炮聲開始產生恐慌後，效果會不佳。
😸貓咪跨年夜情緒舒緩辦法
對於煙火聲音更加敏感、膽子更小的貓咪來說，煙火秀絕對也是地獄時段，對此，貓行為獸醫師林子軒過去也整理過許多辦法，讓貓咪能較不緊張地度過這段時光。
1.放輕柔的音樂
目前國外的動物行為學家開發的"貓音樂"，主要訴求就是讓貓咪的情緒愉悅、緩和。除了特定的"貓音樂"之外，您也可以讓貓咪聆聽豎琴演奏的音樂，因豎琴本身的波長與貓咪腦波相近，故也有相同緩和的效果。
2.互動遊戲
好的互動遊戲除了可以轉移貓咪的注意力及情緒外，更可以讓貓咪在遊戲過程中釋放一些讓情緒安定的費洛蒙，有助於減緩緊張、焦慮的情緒。另外，獸醫先生最推薦跟貓咪玩的還是釣竿式玩具(Fishing Toy)囉。
3.費洛蒙
當貓咪處於焦慮、恐懼的情緒時，使用費洛蒙會有顯著的效果。目前這些人工的費洛蒙多半可以在寵物店、部分動物醫院可以買到，若貓咪緊張，您可以在貓咪所在的房間、毛毯、玩具上噴一點費洛蒙，但切記不要直接將費洛蒙噴在貓咪身上。
4.陪伴
面對貓咪的情緒問題，其實最不可缺的就是主人的陪伴。通常你每天都應該花一些時間陪伴貓咪，對貓咪輕聲說說話，或是輕輕按揉貓咪的臉頰、背部，這些動作都可以讓貓咪感到安心自在，切記不要急於讓貓咪開心而表現出誇張的聲音及動作。
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