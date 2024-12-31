《原子少年2》「 FUTURE+ 」畢業演唱會於本月28、29日盛大舉行，儘管首日晚上七點才開演，但不到中午場外即聚集大量粉絲等待少年進場，爆棚人氣超級火熱，而冠軍團及人氣團的出道舞台也是兩日演唱會的一大看點，人氣團「ARKis」宣布在29日正式出道，成員由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定組成，團名背後富含著「無畏無懼、堅定信念」的深意，而首發單曲〈末日有我Apocalypse〉也在當天曝光，掀起演唱會最高潮，更令人興奮的是，ARKis今（31）晚將登上宜蘭跨年晚會，屆時將炸翻全場。
ARKis強勢出道 團名含義藏洋蔥
為了畢業演唱會，54位少年渾身解數帶給粉絲最精彩、最用心的演出，演唱會第二日由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰與李定八人透過諾亞方舟計劃所組成的人氣團「ARKis」帶來風格酷帥的出道曲〈末日有我Apocalypse〉，團名「ARKis」可以拆解成「ARK」代表承載著希望，象徵重生，「is」代表了確定性，也是希望的具象化，傳遞無畏無懼、堅定信念的態度，也代表著少年們的存在即光芒，八人八色匯聚成的炙熱白光，將照耀世界。
F.F.O魅力爆棚 出道曲〈腦袋漂流記〉
另外，冠軍團小行星以團名「F.F.O」也於28日正式出道，帶來出道曲〈腦袋漂流記〉青春又充滿活力，七位成員鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士及至琦背上背包，身著制服帶來的表演元氣滿點，「F.F.O」是太陽系中最遙遠的小行星「Farfarout」的縮寫，同時也代表著「Future For One」，象徵最遙遠的男孩帶著勇氣與熱情來到了粉絲們的身邊，未來將充滿無限的希望與光彩，身為團體間平均年齡最小的他們，擁有堅毅不搖的信念與強大的舞台魅力，收服台下所有粉絲。
ARKis、F.F.O將登跨年 祭出最用心演出
兩團紛紛出道除了首發單曲之外，兩團都有跨年表演需出席，節目中的歌曲、舞蹈都要以出道團配置重新編排、錄音，成員們時間變得相當有限，ARKis為了這次舞台僅練了三日，其中最辛苦的李定還身兼拍戲的工作，總在劇組及舞蹈教室、錄音室之間奔波，有時缺席練舞導致進度落後，團員們也總是耐心的從旁協助，讓舞台得以順利呈現，F.F.O只練了一日，還因求好心切臨時更換出道曲，確定換歌後於一周內完成錄音、排舞等艱難任務，直到演唱會前的凌晨才排完整首歌曲，相當不容易。
值得一提的是，演唱會中也暗藏許多淚點，54名少年最後一次到齊表演主題曲〈最遙遠的男孩〉，少年們輪流到舞台前鞠躬謝幕時，也感性地流下眼淚，演唱會結束後，少年們也留下與粉絲們互動擊掌，最後一次擊掌互動，少年們即便已熬夜彩排、練舞兩天，仍非常敬業的露出百分百的笑容與粉絲道別，感謝粉絲從節目以來的支持，三百多名粉絲擊掌逾兩小時，互動滿滿相當寵粉。
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為了畢業演唱會，54位少年渾身解數帶給粉絲最精彩、最用心的演出，演唱會第二日由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰與李定八人透過諾亞方舟計劃所組成的人氣團「ARKis」帶來風格酷帥的出道曲〈末日有我Apocalypse〉，團名「ARKis」可以拆解成「ARK」代表承載著希望，象徵重生，「is」代表了確定性，也是希望的具象化，傳遞無畏無懼、堅定信念的態度，也代表著少年們的存在即光芒，八人八色匯聚成的炙熱白光，將照耀世界。
F.F.O魅力爆棚 出道曲〈腦袋漂流記〉
另外，冠軍團小行星以團名「F.F.O」也於28日正式出道，帶來出道曲〈腦袋漂流記〉青春又充滿活力，七位成員鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、加藤琉士及至琦背上背包，身著制服帶來的表演元氣滿點，「F.F.O」是太陽系中最遙遠的小行星「Farfarout」的縮寫，同時也代表著「Future For One」，象徵最遙遠的男孩帶著勇氣與熱情來到了粉絲們的身邊，未來將充滿無限的希望與光彩，身為團體間平均年齡最小的他們，擁有堅毅不搖的信念與強大的舞台魅力，收服台下所有粉絲。
ARKis、F.F.O將登跨年 祭出最用心演出
兩團紛紛出道除了首發單曲之外，兩團都有跨年表演需出席，節目中的歌曲、舞蹈都要以出道團配置重新編排、錄音，成員們時間變得相當有限，ARKis為了這次舞台僅練了三日，其中最辛苦的李定還身兼拍戲的工作，總在劇組及舞蹈教室、錄音室之間奔波，有時缺席練舞導致進度落後，團員們也總是耐心的從旁協助，讓舞台得以順利呈現，F.F.O只練了一日，還因求好心切臨時更換出道曲，確定換歌後於一周內完成錄音、排舞等艱難任務，直到演唱會前的凌晨才排完整首歌曲，相當不容易。
值得一提的是，演唱會中也暗藏許多淚點，54名少年最後一次到齊表演主題曲〈最遙遠的男孩〉，少年們輪流到舞台前鞠躬謝幕時，也感性地流下眼淚，演唱會結束後，少年們也留下與粉絲們互動擊掌，最後一次擊掌互動，少年們即便已熬夜彩排、練舞兩天，仍非常敬業的露出百分百的笑容與粉絲道別，感謝粉絲從節目以來的支持，三百多名粉絲擊掌逾兩小時，互動滿滿相當寵粉。