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前中信兄弟重砲陳子豪季末行使自由球員資格，並以10年總值破1.3億元的合約轉戰味全龍，創下中職史上最長、最大約紀錄。不過，他的代表性的應援曲「炸裂舞」卻不會隨他轉隊。陳子豪今（31）日在社群媒體上正式向「炸裂舞」告別，「快跳喔！再來就不是我的了喔！」「炸裂舞」因啦啦隊女神峮峮的影片帶動，不僅成為中信兄弟的招牌，還紅到全世界。2023年，日本甲子園履正社高校首次將此曲引入應援後，這首歌在甲子園賽場常常響起。今年初，讀賣巨人來台進行親善賽時，巨人應援團更特別提到對這首「世界名曲」的印象深刻。味全龍球團尚未宣布將如何設計陳子豪的應援曲。先前味全龍領隊丁仲緯對此僅表示「尊重大家想法」，而中信兄弟則回應，尚未收到味全龍的詢問，並強調「炸裂舞」已成為中信兄弟球團主場特色，內部傾向保留為主場應援使用。味全龍計畫於明年1月3日舉辦加盟記者會，正式公布陳子豪與朱育賢的背號及應援曲安排。然而，陳子豪透過社群動態率先透露，「炸裂舞」不會隨他轉隊，他在限時動態中幽默地表示：「快跳喔！再來就不是我的了喔！」