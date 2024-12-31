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農業部今（31）日宣布，自114年元月起，將有四大農業新政策上路，分別是將植物診療師納入國家考試、修正農業天然災害救助辦法、貓咪納入寵物登記、推動「糧食產業全面升級計畫」。農業部說明，為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥之使用管理，建立植物診療師專業服務體系，《植物診療師法》於今年7月三讀通過，將於114年辦理首次植物診療師國家考試，通過考試及領有植物診療師證書者，即可擔任植物診療師並執行專屬業務。第二是為給予遭受農業天然災害受損之農漁民更符實際之復耕復養需求，將於114年1月發布修正農業天然災害救助辦法，本次修法重點包括：1.檢討並修正現金救助及低利貸款項目及額度、2.放寬具養殖漁業登記證者不受水權限制得核予救助、3.訂定6項依產季劃分之長期作物品項、4.水稻救助得由地方政府依災害嚴重程度向本部建議救助公告、5.放寬停泊在漁港區域漁船(笩)之現金救助對象。並明定每年檢討現金救助品項及額度。再來為強化貓隻源頭管理並保障動物福利，114年元旦起納入應辦理登記之寵物，並給予貓飼主1年緩衝期。農業部強調，辦理寵物登記作業不需施打狂犬病疫苗，飼主僅需攜帶貓植入晶片及辦理登記作業即可。第四樣為推動「糧食產業全面升級計畫」，水稻契作農民：公糧轉契作獎勵金1萬元/公頃；優質品種獎勵金3200元/公頃；生產資材補助3000至5000元/公頃；繳交公糧農民：在公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，另為輔導收購價格提高每公斤1.5元，調整後相當每公頃增加2萬元(兩期稻作合計)，提高農民收益功能及支撐糧價。另公糧納入水稻收入加強型保險，讓稻農可獲得更全方位保障；種植雜糧農民：轉作休耕獎勵金提高1萬元/公頃；不種稻轉作獎勵1.5萬元/公頃，參與雜糧集團產區契作再加碼0.5萬元/公頃。農業部強調，農業部做為我國農業與農民的靠山，這些新政策將可提升農業競爭力、強化農民生產保障，為產業發展奠定堅實基礎，同時兼顧社會關注動保議題，擴大寵物登記範疇，讓農業成為全民的農業。