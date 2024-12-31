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近期全球飛安事故頻傳，韓國濟州航空於29日發生重大意外，導致179人死亡。而美國加州洛杉磯國際機場，27日也發生兩架飛機差點在跑道相撞的意外事故，塔台管制人員嚇得狂喊「停停停」，幸好兩架飛機沒有真的撞上，但美國聯邦航空總署（FAA）已針對此事展開調查。根據《美聯社》報導，洛杉磯當地時間27日下午4點半左右，達美航空（Delta）編號471班機正在從跑道上起飛，而另架載著剛薩加大學（Gonzaga University）男子籃球隊成員的青檸航空（Key Lime Air）私人包機，也在跑道上滑行，且眼看要與達美航空班機的路徑重疊。塔台管制人員急忙對青檸航空飛機大喊「停停停」，青檸航空飛機也及時在跑道上停下，達美航空順利起飛，並未真的發生意外，但是驚險瞬間還是讓人捏了把冷汗。事發後，已啟動調查的美國聯邦航空總署表示，青檸航空班機當時並未入侵跑道，但已經很接近，所以塔台人員要機師停下。達美航空則表示，正在配合調查，但是471班機當天一切運作正常，都是遵照機場指示起飛，青檸航空則尚未回應。