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▲元旦天氣開始出現明顯降雨，週四水氣更多，東北部甚至要留意局部大雨。（圖／中央氣象署）

▲元旦東北季風減弱，週四略有回溫，但週五下一波冷空氣抵達，週末各地氣溫偏冷。（圖／中央氣象署）

迎接2025年到來，元旦（1/1）天氣也將有所轉變，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，明天元旦有「南方雲系」北移、降雨範圍廣，整個台灣都有降雨機率，清晨要看2025第一道曙光和日出的機會降低，週四（1/2）雨勢更明顯，東北部要留意局部大雨，週五（1/3）雨勢趨緩但有下一波東北季風影響到週末（1/4、1/5）。伍婉華說明，今天跨年夜（11/31），中南部山區會率先開始出現雨勢，其餘地區則持續受東北風影響，沿海風力偏強，雖然雨勢不干擾跨年晚會，但民眾若想觀看跨年煙火，建議前往煙火施放處的「東北方」或「北方」，視線才不會受煙霧影響。明天元旦東北季風減弱、南方雲系帶來降雨，有參與元旦升旗的民眾記得攜帶雨具，如果想追曙光、日出，這次在台灣以「西北部」機率比較高，東半部雲量偏多，機率較低。元旦氣溫則維持早晚偏涼的型態，不過白天高溫受到降雨影響，上升幅度不大，北部、東北部13至19度，中部13至21度，南部14至23度，東部15至21度，東南部15至22度。元旦假期結束後，週四水氣更多，南方雲系將會籠罩台灣，除了全台有雨之外，東北部地區要留意「局部大雨」的出現，週五水氣減少後，整體雨勢趨緩，剩下基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。下一波東北季風週五也會報到，冷空氣影響到週末，整體氣溫和跨年、元旦類似，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，下週二（1/7）預估會有另一波冷空氣南下，請民眾持續留意天氣預報動態。