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▲Thank You 兄弟！中信兄弟釋出球員名單公告。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟在2024年賽季中，以年度第一之姿進軍中華職棒35年總冠軍賽，並奪得今年的總冠軍，在近4年內拿下3座總冠軍，而這份榮耀屬於中信兄弟全體隊職員，每一位成員的貢獻都不可或缺，感謝團隊每一位在各自崗位的堅守與奮戰。為追求進取精神，並考量團隊長期發展，中信兄弟也將進行球隊陣容調整。中信球團今日(12/31)宣佈釋出球員名單如下：投手－廖乙忠、陳志杰、李吳永勤、阮裕智與劉志宏；野手－陳家駒及周委宏，針對釋出球員，今年合約屆滿後，將不予續約，球團感謝長久以來為中信兄弟團隊的付出，祝福未來一切順遂。中信兄弟長期發展「農場養成」系統，目前球團已確定將60人保留名單外之江忠城、彭識穎以及黃鈞聲簽回，持續厚植農場深度，並提高球隊競爭力。此外，投手林丞軒及野手潘志芳則將轉任教練職務，球團也將於教練團人事安排定位後，一併於年後開訓典禮公告。