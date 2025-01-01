我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin「A-Link with Passengers」巡演歷時近5年，明年1月將回到台北小巨蛋開唱3場。（圖／众悅娛樂提供）

▲1月全台各地演唱會資訊。（製圖／NOWnews社群中心）

剛結束精彩的跨年演唱會，順利迎接2025年，今年1月演唱會同樣精采，不僅情歌天后A-Lin重返台北小巨蛋一連開唱3場，江美琪、徐懷鈺睽違多年再重回台灣舞台和歌迷相見。另外，喜歡五月天的粉絲也有福了，他們從去年12月28日起就在桃園棒球場開唱，一路唱到今年1月5日，和15萬名粉絲狂歡，寵粉的他們還將在1月中，馬不停蹄奔向高雄和花蓮舉辦5場公益演唱會，讓粉絲們免費聽好聽滿，屆時還有15組相信音樂藝人共襄盛舉，包括任賢齊、Energy、蘇慧倫、告五人等。五月天每年跨年都會留在台灣開數場演唱會，和粉絲一起展開新的開始，今年也不例外，一口氣在桃園棒球場舉辦6場演唱會，還在年底推出新歌〈任性〉當作新年禮物，給足粉絲驚喜。他們原本預計在去年11月初舉行的「一路向東」公益演唱會，因為遇到康芮颱風撲台，他們將演唱會延至今年1月17日至19日，不僅不用門票，還驚喜多加1場，總共5場唱好唱滿，喜歡他們的粉絲可千萬不要錯過。另外，多位天后也將開唱，包括A-Lin演唱會「A-Link with Passengers」走過亞洲、美洲以及澳洲等將近50座城市，將在1月17、18、19日回到台北小巨蛋；徐懷鈺睽違17年再推出專輯，也將舉辦音樂分享會，和粉絲在過年前提早團圓；江美琪也將舉辦「傷心唱出來就沒事了」演唱會。若是喜歡民歌，民歌50高峰會最終場也在1月10、11日於台北小巨蛋和粉絲相見。時間：12月28日（六）18:30地點：桃園棒球場時間：12月29日（日）18:30地點：桃園棒球場時間：12月31日（二）21:15地點：桃園棒球場時間：1月1日（三）18:30地點：桃園棒球場時間：1月4日（六）18:30地點：桃園棒球場時間：1月5日（日）18:30地點：桃園棒球場時間：1月3日（五）20:00地點： Live Warehouse時間：1月5日（日）19:00地點：Legacy Taichung時間：1月4日（六）19:00地點：Legacy TERA時間：1月4日（六）20:00地點：Legacy Taipei時間：1月5日（日）地點：Legacy TERA地點：台北小巨蛋時間：1月10日（五）19:30出席：施孝榮、殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄時間：1月11日（六）14:30、19:30（一天兩場）出席：施孝榮、殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄時間：1月11日（六）19:00地點：Legacy Taipei時間：1月18日（六）19:00地點：Legacy Taichung時間：1月11日（六）19:00地點：LIVE WAREHOUSE時間：1月12日（日）17:00地點：LIVE WAREHOUSE時間：1月11日（六）19:30地點：Legacy Taichung時間：1月12日（日）19:30地點：Zepp New Taipei時間：1月19日（日）19:30地點：後台 BackStage Live時間：1月17日（五）17:00地點：高雄流行音樂中心 海風廣場出席：五月天、蕭秉治、麋先生、Ray黃霆睿時間：1月18日（六）14:00地點：花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場出席：五月天、Ray黃霆睿、鼓鼓呂思緯、BOOM！怪物星人時間：1月19日（日）14:00地點：花蓮縣玉里鎮玉里國小永昌分校運動場出席：Energy、丁噹、蕭秉治、家家時間：1月18日（六）17:40地點：花蓮市東大門廣場出席：蘇慧倫、任賢齊、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、BOOM！怪物星人、Energy時間：1月19日（日）16:50地點：花蓮市東大門廣場出席：五月天、告五人、丁噹、宇宙人、白安時間：1月17日（五）19:30地點：台北小巨蛋時間：1月18日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：1月19日（日）15:00地點：台北小巨蛋時間：1月18日（六）18:30地點：Legacy TERA時間：1月19日（日）19:30地點：Legacy Taipei時間：1月25日（六）19:00地點：Legacy Taipei