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▲7-11收銀台前多了一個小型螢幕，是給客人輸入會員號碼用的。（圖／翻攝Threads）

▲過去在超商結帳要存會員點數，多半都是以口頭報號碼的方式，也有個資洩漏疑慮。（示意圖／NOWnews資料照）

近年來各大超商競爭激烈，紛紛推出會員電子化服務，甚至還有超商經營團購群組，祭出各種優惠留住忠實顧客。但過往在結帳時，店員都會開口詢問，要顧客以口頭報電話號碼，才能將會員紅利儲入，但這也萌生隱私疑慮，甚至還有人真的因此遭陌生人記下電話騷擾。對此，超商龍頭7-11近期悄悄更新了「1服務功能」，立刻廣受民眾好評。一名民眾日前在Threads上分享，自己到超商購物要結帳時，正要像往常一樣報電話號碼給店員以累積會員點數時，對方卻用手指向收銀台前的一個小型螢幕，並解釋：「可以在這輸入會員電話喔！」隨後這個螢幕就亮了起來，並出現1至9與0等數字。這項新的功能，也讓原PO讚嘆不已：「現在可以自行輸入號碼了！避免個資外洩，綁定或輸入都很nice啊！」而在留言區也立刻釣出現役店員解釋，這項讓客人自行輸入電話號碼的功能，隨著先前更新結帳系統時也陸續增加，並在12月24日下午正式於全台啟用了。許多民眾看完之後，也忍不住大讚，「終於改進了，雖然以前就有會員條碼了，但現在多了這項功能，也讓長輩更簡單使用」、「之前報會員電話結果被後面排隊的有心人記下來，打電話來搭訕，現在終於有了」、「跟條碼並行，我覺得很不賴」、「店員不怕聽錯號碼了，有錯就是客人自己輸錯XD」。