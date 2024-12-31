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▲軍人和救難人員正加緊腳步尋找死者遺體。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國救難人員透露「現場宛如人間煉獄」。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空29日1架波音737-800客機在全羅南道務安國際機場墜機失事，這場慘絕人寰的空難造成179人死亡，軍人與救難人員在現場尋找死者的遺體殘骸，發現許多遺體的殘肢和從泰國帶回來的伴手禮混在一起，救難人員透露「現場宛如人間煉獄」。綜合《朝鮮日報》和《美聯社》報導，當救難人員趕往現場尋找死者遺體時，許多人表示：「職業生涯第一次看到這麼慘的現場！」大多數的遺體都呈現破損狀態，而且屍塊和個人物品、泰國伴手禮都混在一起。由於死者的家屬在機場要求政府能帶回100％或者至少80％的遺體，救難人員正加緊腳步尋找，當地記者也在一旁陪伴，表示現場散落的行李中堆滿從泰國帶回來的伴手禮，「但這些伴手禮都找不到主人了。」死者的家屬目前聚集於務安機場哀悼，也有民眾帶來花朵、燒酒、糖餅和手寫信給往生者。韓國政府表示這些遺體、個人物品和伴手禮在經過比對身份後，將會歸還給親友。