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▲凱特貝琴薩在社群網站上大吐在好萊塢被欺負的苦水，認為業界的男性與女性應聯手解決一切不合理的狀況，創造更好的工作環境。（圖／摘自IG）

▲凱特貝琴薩透露過去曾在拍打戲時被男星打到受傷，向劇組反應，卻遭到大家的厭惡。（圖／美聯社／達志影像）

女星在好萊塢生存不易，近期賣座電影《到我們為止》女主角布蕾克萊佛莉控告導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼性騷擾，還惡意破壞她的形象，引起軒然大波。曾主演《決戰異世界》系列和《美國情緣》、《珍珠港》等片的美魔女凱特貝琴薩，雖然兩個人都不認識，卻也在社群網站上控訴自己過去拍戲也碰過被吃豆腐，更曾被逼減肥以至於經期大亂，甚至在她流產隔天就逼她拍宣傳照，她還在流血卻不能休息。凱特貝琴薩20歲就進入演藝圈，後來從英國到美國發展，被同片的男演員毛手毛腳之類的事當然碰過，卻發現若是向劇組反應，不但不見得會讓對方的行為收斂，還有可能被視為「麻煩人物」，她在社群網站上發了5分鐘的短片、透露自己的經驗：「我只要一反應什麼不對勁的事，就會被罵爛貨、母狗或是蠢豬。」她曾經有一次為了對手戲的男星家裡出了些狀況，雖然也很同情對方，但他酗酒到所有人等他6小時讓他台詞背好，嚴重拖累工作進度，去反應這個情況後，劇組的處理方式竟是給她一輛腳踏車，讓她可以在片廠附近騎車消磨時間！當然，她因此又被罵是「爛貨」。令她更難忍受的是，劇組老是認為女明星一定不能胖才會上鏡頭，她就曾在兩個不同的劇組，都被勒令用很嚴格的方式減肥、控制體重，到最後搞得連經期都亂掉。有些男演員在拍動作戲時，還不能克制自己，會來真的，把她打到受傷，她也不能坦白抱怨，曾經試過表明自己受傷了，就被其他的演員和工作人員討厭。就連劇組公關也不好對付，她某次在流產後的隔天被逼著要去拍宣傳照，身體還在流血，表示這種狀況下真的沒有辦法在攝影棚裡的人員面前換衣服，公關只表示，如果不照做，她就準備被告違約，最後她只好打鴨子上架，硬撐著完成。這類的故事，她還有幾千幾百個能講出來。最使凱特難過的是，好萊塢不是只有男性欺壓女性，有些女性的前輩，看似為女性發聲，真的跟她們控訴這些，她們還會覺得是她自己大驚小怪，令她對她們的信任感蕩然無存。凱特坦言並沒有和布蕾克萊佛莉或是賈斯汀貝爾多尼接觸過，可是在演藝圈的男女應該聯手讓上述的狀況消失，未來大家才有更好的工作環境。