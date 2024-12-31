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法國著名奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin）紅遍全球，但價格卻不是所有消費者都能輕鬆負擔。對此，美國知名連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）近期推出一款「沃金包」（Wirkin），外觀乍看與柏金包頗神似，售價落在78～102美元之間，約新台幣2555～3342元，一推出立刻引發熱議，火速被搶購一空。根據《CNN》報導，美國消費者今年3月曾集體對愛馬仕提起訴訟，控訴愛馬仕將柏金包與顧客購買其他商品捆綁，只允許有「足夠購買記錄」的顧客購買，等於變相強迫顧客先買周邊產品才能獲得「購買柏金包的機會」。由於愛馬仕從未在官網公開販售柏金包，柏金包的售價並不透明，據估計約落在2萬6500美元至40萬美元之間。相較之下，沃爾瑪的「沃金包」售價只要78～102美元，且能夠在網站上輕鬆購買，真的是親民許多。「沃金包」的製造商Kamugo表示，沃金包外皮採用真正的牛皮製成，但包包內裡則使用了合成皮革。然而，這種主打「模仿」名牌精品的「平替版產品」也存在爭議，奢侈品顧問公司「G & Co.」的首席客戶長莫伊（Steven Moy）表示，「沃金包」這類的平替品讓奢侈品變得觸手可及，尤其對於年輕人來說更有吸引力。但有聲音批評，即使不是仿冒，但其一眼可看出與正品明顯相似的設計，至少也算是一種「欺騙」。愛馬仕與沃爾瑪都沒有回應《CNN》的置評請求。