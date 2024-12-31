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▲2012年，陳偉殷挑戰大聯盟，在巴爾的摩金鶯隊完成生涯首秀。2014年，他繳出16勝6敗的成績，排名聯盟勝投榜第4，穩坐球隊王牌投手的位置。（圖／美聯社／達志影像）

▲2015年季後，成為自由球員的陳偉殷與馬林魚隊簽下球隊史上最高額的合約，總價達5年8000萬美元。然而，他在新球隊的表現未如預期。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體《Fansided》於2024年12月31日發表一篇文章，回顧MLB各球隊「史上最糟糕的自由球員簽約」，其中曾效力於邁阿密馬林魚的台灣左投陳偉殷（如今39歲），榜上有名。點出他在邁阿密馬林魚時期表現差強人意，成績「慘不忍睹」，雖然最終將他釋出，但還要付給他2200萬美元（依照如今匯率，約合新台幣7.2億元），得不償失。來自台灣的陳偉殷，2003年底以大學生身份加入中日龍。2009年，他以1.54的防禦率摘得日職防禦率王，成為聯盟頂尖的左投手之一。2012年，陳偉殷挑戰大聯盟，在巴爾的摩金鶯隊完成生涯首秀。2014年，他繳出16勝6敗的成績，排名聯盟勝投榜第4，穩坐球隊王牌投手的位置。2015年季後，成為自由球員的陳偉殷與馬林魚隊簽下球隊史上最高額的合約，總價達5年8000萬美元。然而，他在新球隊的表現未如預期，傷病問題接連不斷。在馬林魚的4年期間，他僅拿下13勝19敗。2019年季後，球隊在合約尚餘一年時選擇將他釋出。該媒體評論道：「這位來自台灣的左投在合約期間的表現始終低於平均水準，最終成績可謂慘不忍睹。」此外，報導還回顧了2019年季後馬林魚隊的決定：「馬林魚面臨艱難的抉擇，需在有潛力的新秀與出場名額之間取捨。最終，球隊選擇將陳偉殷指定為指定讓渡（DFA）。雖然他被移出球隊，但馬林魚仍需支付他剩餘的2200萬美元薪資。」在被釋出後，陳偉殷與西雅圖水手隊簽下一份小聯盟合約，但在2020賽季中途成為自由球員。同年9月，他與日本職棒的千葉羅德海洋隊簽約，重返NPB。然而，他僅在4場比賽中登板，僅取得1勝3敗。2020年季後，他轉投阪神虎隊。2021年，他在2場比賽中出賽，拿下一勝，但2022年賽季僅打至6月便離隊，未在一軍登場。今年，陳偉殷轉戰北美獨立聯盟，擔任17場先發，取得5勝5敗，防禦率為6.37。