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▲ 嬰猴大大的眼睛有優良夜視能力；大大的耳朵可以靈活彎曲，幫助在夜間捕獵昆蟲時準確聽聲辨位。（圖／北市動物園）

▲ 嬰猴大大的眼睛有優良夜視能力；大大的耳朵可以靈活彎曲，幫助在夜間捕獵昆蟲時準確聽聲辨位。（圖／北市動物園）

▲ 嬰猴是一種分布在非洲的小型群居夜行性樹棲靈長類。（圖／北市動物園）

新的一年到來，臺北市立動物園的穿山甲館也將迎來新朋友，透過林業及自然保育署委辦的保育類野生動物急救站與收容中心營運計畫，協助收容走私查緝的嬰猴Senegal bushbaby在夜行動物區和大家見面！經過照養團隊審慎評估嬰猴的動物福祉，決定讓這群嬰猴和同樣是夜行性、體型食性相近的粗尾侏儒狐猴混群，在2025年1月1日正式在穿山甲館(熱帶雨林室內館)和大家見面。臺北市立動物園參與林保署保育類野生動物急救站與收容中心營運計畫，於去年陸續協助收容許多於機場查獲走私或是私人非法飼養的野生動物，其中包含5隻雄性的年輕嬰猴，牠們在動物園內的檢疫救傷中心進行檢疫，確定沒有帶原傳染性疾病後，收容在穿山甲館作業區，5隻雄性個體「凱米」、「凱克」、「凱亞」、「凱芮」和「凱康」。嬰猴又稱塞內加爾嬰猴，原生的嬰猴分布在非洲西部的塞內加爾經中非到東部的索馬利亞，通常棲息在森林和灌木叢地區。牠們是一種小型的群居夜行性樹棲靈長類，體長約13~15公分(不含尾長)，體重95~300公克。體型嬌小輕盈的嬰猴擁有相對強壯的後肢與長長的尾巴，讓牠們能在樹枝間快速跳躍並維持平衡。牠們還有大大的眼睛，夜視能力極好；同樣大大的耳朵可以靈活彎曲，幫助在夜間捕獵昆蟲時能準確聽聲辨位。在臺灣，嬰猴是禁止飼養的野生動物，在缺乏專業知識的狀態下，野生動物的照養其實非常困難，動物園特別呼籲民眾，千萬不要購買及飼養來路不明的野生動物，共同杜絕不法分子繼續從野外捕捉動物的亂象。同時許多走私闖關的方式往往相當不人道，造成被走私動物的傷亡，同時成為傳染性疾病散播的來源，對當地生態及居民都可能造成重大影響。嬰猴雖然有著可愛的外表，但承載的是非法寵物市場帶來的生命犧牲與疫病傳播風險，一旦溢出變成外來種也很難在外存活。動物園再次呼籲大家，不要購買來路不明的野生動物當寵物，不棄養寵物、不餵食遊蕩動物，讓伴侶動物和野生動物們都能「適得其所」。