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網紅八炯和陳柏源自製中國統戰紀錄片，影片內容稱，目前可能有20萬多名台灣人持有「中國身分證」。對此，總統賴清德今（1）日直呼，「免錢的最貴」，呼籲國人不要為了一時利益、走入歧路，「因為民主無價，自由不能折現」。八炯和陳柏源日前推出中國統戰紀錄片下集，號稱泉州台青創業園總負責人林金城在電話中表示，目前申辦完「中國身分證」，仍能保留台灣身分證、台灣護照及台胞證。賴清德上午8時30分在總統府大禮堂對外發表元旦談話，會後並接受媒體提問。針對傳出逾20萬人入籍中國一事，賴清德回應，台灣有句俗語「免錢的最貴」，這很有道理，大家不妨看看，國際民主國家對於中國留學生、產業投資、移民都採取嚴格管控，中國人民也想方設法，偷渡到民主國家去，追求民主自由的生活，在這狀況下，若有任何人想要前進中國拿身分證，怎樣看都不值得、不是很好的主意。賴清德向國人呼籲，千萬不要為了一時利益，走入歧途，「因為民主無價，自由不能折現，如果今天走錯一步路，未來付出的代價一定會更大，也會讓自己陷入更大風險」，而他也會請相關單位做好宣傳跟說明工作，讓國人了解嚴重性，避免走錯路。賴清德強調，台灣歡迎與中國進行對等、尊嚴、健康、有序的交流，中國能很大方、正大光明與台灣進行交流合作，不必採取這些方法，因為這對兩岸的交流合作跟取得台灣人民的信任是沒有任何幫助的。