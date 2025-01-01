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▲王瞳恢復單身2年多，對於新對象採隨緣的態度，坦言仍有結婚生子的想法。（圖／王瞳臉書）

▲王瞳依然是戲劇圈搶手的女演員之一。（圖／王瞳臉書）

八點檔女神王瞳2022年遭逢老公艾成猝逝，陷入人生最低潮，後來靠著宗教信仰、工作和親友陪伴，漸漸回到生活常軌，38歲的她坦言不排斥尋找新對象和當媽媽，近日王瞳被爆料和小2歲金曲獎長髮樂手、五官神似亡夫的「捲毛」熱戀中，兩人還同進同出男生住處，對此，王瞳澄清和男方只是朋友，「不是戀人關係！」據《鏡週刊》報導，王瞳去年聖誕節獨自開著賓士新車外出工作，晚上8點多，車子開到中和某停車場，王瞳和女助理分開後，徒步走到一處大廈社區，一名個子不高、戴毛帽、留著長髮的男子已經在樓下等待，會合後，雙方便一起上樓，相處近3小時，兩人才又出門，一路上有說有笑，直到長髮男送王瞳駕車離開，這場會面才結束。報導指出，長髮男為她王瞳與艾成所屬「霸氣樂團」的代班鍵盤手捲毛，曾經入圍金曲獎，現職為專業樂手，針對知情人士指出和長髮男交往快1年，王瞳否認：「捲毛老師是我們樂團的好朋友，也是我的鍵盤老師。當天是請他幫忙寫譜，為了29日的演出。那裡是他上課的地方，當天也還有其他室友在。」王瞳日前發文分享，照顧不小心摔車而住院的父親時，父女倆難得有談心時間，不過她說，爸爸突然當面問：「...啊妳有男朋友了沒？」讓王瞳哭笑不得說：「喂～猝不及防！你住院還關心這個...一點都不重要的事！」貼文發布後，許多粉絲留言：「爸爸永遠是最關心女兒的人」、「願妳早日回到正常生活」、「哈哈！妳爹關注點很有意思！所以妳有男朋友沒？」去年8月中，歌手艾成在蘆洲捷運站共構大樓墜樓離世，與他長跑9年、結婚剛滿2周年的王瞳情緒崩潰，正在趕拍偶像劇《決勝的揮拍》的她，辦完後事2天復工把戲拍完，接著帶著亡夫的骨灰飛去馬來西亞度蜜月。王瞳返國後首度公開面對媒體，坦言「還是很痛，可是我不苦了，就是繼續努力做他還沒完成的事情，將來我們很快就可以再見面了，他已經去最好的地方」，後來整理好情緒，全面重回工作岡位，接連拍攝本土劇《市井豪門》、《愛的榮耀》、大愛戲《搜尋者》，目前正趕拍新戲《好運來》。