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立法院日前在衝突下通過《憲法訴訟法》、《財劃法》、《選罷法》修法，面對朝野對峙及衝突，總統賴清德今（1）日表示，他已邀請立法院長韓國瑜代表國家，赴美國慶祝美國總統川普就任，而他也預計在韓國瑜啟程美國前，邀請他們到總統府喝咖啡。賴清德上午8時30分在總統府大禮堂對外發表元旦談話，會後並接受媒體提問。媒體詢問，立院日前通過財畫法等爭議法案，在國會朝小野大情況下，朝野嚴重對峙，新的一年是否有計畫邀請政黨領袖喝咖啡？對此，賴清德回應，身為總統重要工作之一，就是要團結朝野、化解分歧，大家為國家發展共同合作，達到社會安定、經濟發展，而方式很多元，例如他邀請韓國瑜代表國家，率領朝野前往美國參加川普就職典禮。賴清德透露，他打算在韓國瑜率領朝野代表之際，邀請他們來總統府喝咖啡，一起聊聊國家大事及國家未來發展，希望大家能一起合作。