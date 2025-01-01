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立法院去年7月三讀通過《中小企業發展條例》部分條文修正草案，經濟部昨（12月31日）日公告法律，並在今（1）日生效。其中，為了鼓勵中小企為員工加薪，只要針對月薪低於6.3萬元，或是月累積時薪低於6.3萬元，且時薪未滿394元的基層員工加薪，增加薪資將可從當年度營利事業所得額中減除。去年7月，立院三讀通過《中小企業發展條例》部分條文修正草案，中小企業增僱一定人數之24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，且提高該企業整體薪資給付總額時，得就其增僱該員工所支付薪資金額200%限度內，自其增僱當年度營利事業所得額中減除。中小企業調高本國籍現職基層員工薪資金額之175%限度內，自其增加薪資當年度營利事業所得額中減除；但因增僱員工所致增加之薪資給付金額已適用前項規定者，不得重複計入。該條文也規定，中小企業已依其他法律享有租稅優惠者，不得就同一事項重複享有本條例所定之租稅優惠；就同一事項同時符合本條例所定不同租稅優惠規定者，應擇一適用，不得重複享有。另外，中小企業最近3年因違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本條例之租稅優惠。經濟部昨日公告，2024年、2025年基層員工薪資定義為月薪6.3萬元。若屬於按月、日、時計酬的部分工時員工，則必須同時滿足月累計支付時薪6.3萬元且時薪未達394元2項條件。經濟部中企署初估，低估每年約700家中小企業惠受、約7,000名員工受惠，租稅淨效益3,100萬元；高推估則每年有2.4萬家中小企業受惠、受益員工10萬人，稅損約2,300萬元。