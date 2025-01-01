2024年12月31日，國際桌聯公布最新一期世界排名，繼樊振東和陳夢之後，馬龍也正式退出世界排名。中國桌協對此表示理解和尊重。中國桌協主席劉國梁稱運動員是桌球的重要資產，應該珍惜，建議WTT（世界桌球職業大聯盟）修改相關規則，保用獎金的方式激勵年輕選手參賽，而為成就輝煌的老將們提供「參賽豁免權」，讓這些人可以繼續打球。
樊振東、陳夢之後 馬龍退出世界排名
此前，樊振東和陳夢均在社群上宣布退出WTT世界排名，也點明就是因為WTT的規則，讓他們做出決定，引起很多討論和爭議。而馬龍雖未發表相關聲明，但在最新一期的WTT世界排名榜單中，他的名字已不在其中。此前在WTT北京大滿貫比賽期間，馬龍就曾公開表示該站比賽將是他參加的最後一次國際賽事。
隨後，中國桌協在官方網站上發表聲明稱：「在國際賽場上，馬龍、樊振東和陳夢三名運動員屢創佳績，為祖國和人民贏得了榮譽，對中國體育事業的發展作出了巨大貢獻。中國乒協（即中國桌協，中國稱乒乓球）和中國乒乓球隊理解並尊重3位運動員退出世界排名的決定，同意他們的申請，並已完成所有相關手續。協會將繼續關注3名運動員的後續發展，無論未來是否選擇重返國際賽場，都將為他們提供最大的支持，保障他們在訓練和國內比賽中的良好狀態。」
中國桌協在聲明中還表示，針對近期運動員提出的相關訴求，中國桌協一直在遵守規則的前提下，積極與國際桌總和WTT等國際組織保持溝通協調，推動競賽規則的合理調整，確保運動員的合法權益得到充分保障。「國際乒聯也向中國乒協表示，將通過緊急召開執委會、成立工作組等方式，尋求妥善解決運動員問題的方式。」
中國桌協主席劉國梁建議 應為老將設參賽豁免權
中國桌協主席劉國梁在桌超聯賽期間接受媒體採訪，針對樊振東、馬龍和陳夢退出世界排名引發的討論作出回應。他認為WTT對運動員強制參賽、罰分及罰款等規則確實值得商榷。「這些規定會對運動員造成巨大壓力。我建議WTT應該給老運動員和功勳運動員設立『參賽豁免權』，同時為積極參賽的年輕運動員設立『獎金池』，用正向激勵的方式引導運動員參加比賽。運動員是任何項目最寶貴的財富，應該受到珍惜。」
據了解，中國桌協一直在遵守國際規則的基礎上，積極與國際乒聯和WTT等國際組織進行協調，努力推動規則的合理化，確保運動員的權益得到充分保障。劉國梁說：「以馬龍、樊振東和陳夢三位運動員的成就與貢獻來看，我相信只要他們願意，他們都可以用外卡身份代表中國隊參加比賽。」
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此前，樊振東和陳夢均在社群上宣布退出WTT世界排名，也點明就是因為WTT的規則，讓他們做出決定，引起很多討論和爭議。而馬龍雖未發表相關聲明，但在最新一期的WTT世界排名榜單中，他的名字已不在其中。此前在WTT北京大滿貫比賽期間，馬龍就曾公開表示該站比賽將是他參加的最後一次國際賽事。
隨後，中國桌協在官方網站上發表聲明稱：「在國際賽場上，馬龍、樊振東和陳夢三名運動員屢創佳績，為祖國和人民贏得了榮譽，對中國體育事業的發展作出了巨大貢獻。中國乒協（即中國桌協，中國稱乒乓球）和中國乒乓球隊理解並尊重3位運動員退出世界排名的決定，同意他們的申請，並已完成所有相關手續。協會將繼續關注3名運動員的後續發展，無論未來是否選擇重返國際賽場，都將為他們提供最大的支持，保障他們在訓練和國內比賽中的良好狀態。」
中國桌協在聲明中還表示，針對近期運動員提出的相關訴求，中國桌協一直在遵守規則的前提下，積極與國際桌總和WTT等國際組織保持溝通協調，推動競賽規則的合理調整，確保運動員的合法權益得到充分保障。「國際乒聯也向中國乒協表示，將通過緊急召開執委會、成立工作組等方式，尋求妥善解決運動員問題的方式。」
中國桌協主席劉國梁建議 應為老將設參賽豁免權
中國桌協主席劉國梁在桌超聯賽期間接受媒體採訪，針對樊振東、馬龍和陳夢退出世界排名引發的討論作出回應。他認為WTT對運動員強制參賽、罰分及罰款等規則確實值得商榷。「這些規定會對運動員造成巨大壓力。我建議WTT應該給老運動員和功勳運動員設立『參賽豁免權』，同時為積極參賽的年輕運動員設立『獎金池』，用正向激勵的方式引導運動員參加比賽。運動員是任何項目最寶貴的財富，應該受到珍惜。」
據了解，中國桌協一直在遵守國際規則的基礎上，積極與國際乒聯和WTT等國際組織進行協調，努力推動規則的合理化，確保運動員的權益得到充分保障。劉國梁說：「以馬龍、樊振東和陳夢三位運動員的成就與貢獻來看，我相信只要他們願意，他們都可以用外卡身份代表中國隊參加比賽。」