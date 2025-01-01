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▲樊振東和陳夢均在社群上宣布退出WTT世界排名，也點明就是因為WTT的規則，讓他們做出決定。（圖／美聯社／達志影像）

▲中國桌協主席劉國梁在桌超聯賽期間接受媒體採訪，針對樊振東、馬龍和陳夢退出世界排名引發的討論作出回應。（圖／美聯社／達志影像）

2024年12月31日，國際桌聯公布最新一期世界排名，名。中國桌協對此表示理解和尊重。中國桌協主席劉國梁稱運動員是桌球的重要資產，應該珍惜，建議WTT（世界桌球職業大聯盟）修改相關規則，保用獎金的方式激勵年輕選手參賽，而為成就輝煌的老將們提供「參賽豁免權」，讓這些人可以繼續打球。此前，樊振東和陳夢均在社群上宣布退出WTT世界排名，也點明就是因為WTT的規則，讓他們做出決定，引起很多討論和爭議。而馬龍雖未發表相關聲明，但。此前在WTT北京大滿貫比賽期間，馬龍就曾公開表示該站比賽將是他參加的最後一次國際賽事。隨後，中國桌協在官方網站上發表聲明稱：「在國際賽場上，馬龍、樊振東和陳夢三名運動員屢創佳績，為祖國和人民贏得了榮譽，對中國體育事業的發展作出了巨大貢獻。中國乒協（即中國桌協，中國稱乒乓球）和中國乒乓球隊理解並尊重3位運動員退出世界排名的決定，同意他們的申請，並已完成所有相關手續。協會將繼續關注3名運動員的後續發展，無論未來是否選擇重返國際賽場，都將為他們提供最大的支持，保障他們在訓練和國內比賽中的良好狀態。」中國桌協在聲明中還表示，針對近期運動員提出的相關訴求，，確保運動員的合法權益得到充分保障。「國際乒聯也向中國乒協表示，將通過緊急召開執委會、成立工作組等方式，尋求妥善解決運動員問題的方式。」中國桌協主席劉國梁在桌超聯賽期間接受媒體採訪，針對樊振東、馬龍和陳夢退出世界排名引發的討論作出回應。他認為。「這些規定會對運動員造成巨大壓力。』，用正向激勵的方式引導運動員參加比賽。運動員是任何項目最寶貴的財富，應該受到珍惜。」據了解，中國桌協一直在遵守國際規則的基礎上，積極與國際乒聯和WTT等國際組織進行協調，努力推動規則的合理化，確保運動員的權益得到充分保障。劉國梁說：「。」