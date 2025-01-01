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▲時代力量公布2024年財務狀況。（圖／時力提供）

時代力量在2024年失去立委席次，今（1）日公布2024年政黨財務狀況，時力不忘狠酸民眾黨主席柯文哲，向支持者承諾：「您的捐款絕對不會留到私人公司或其他的帳戶。」時力坦言，回顧2024年是個充滿挑戰的一年，在失去國會席次、面臨選後財務壓力的情況下，時力仍堅定守住「財務透明、向支持者每一塊錢負責」的核心原則，除了感謝所有支持者在關鍵時刻給予信任外，更向所有支持者承諾：「您的捐款絕對不會留到私人公司或其他的帳戶。」時代力量表示，歷經了年初的組織重整、年中的反思檢討與下半年的再出發，時代力量的財務狀況逐步穩定，並針對 2024 年的政黨財務狀況說明：一、截至2024年11月底，時代力量收入達 1,870 萬 545 元，支出累計 2,645 萬 7,498 元。二、在沒有政黨補助款的情況下，政治獻金捐款收入創下五年來最高紀錄。三、定期定額捐款逐步成長，每月平均達 28 萬元。時力強調，在金權誘惑面前，原則顯得特別軟弱，但正因為原則如此軟弱而珍貴，時力更要努力守護它，並表示，時代力量將在2025年持續前行，以理念為基礎，為台灣的多元民主與社會正義奮鬥。最後，時代力量呼籲，新的一年，請繼續支持時代力量，支持更多理念型的本土小黨，讓擇善固執的第三勢力，可以繼續存續，讓更多需要被聽見的呼喊，可以持續發聲。