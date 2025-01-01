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臺北Conti男子排球隊將於2025年1月18日，在臺北市立大學天母體育館舉行主題日活動，這場農曆年前的最後一場臺北Conti主場賽事，將以熱血與感動為球迷帶來難忘的排球盛宴。球團特別推出多款主題套票，並準備了豐富的入場應援好禮、打卡抽紅包活動以及賽後簽名會，邀請所有排球迷共襄盛舉，為球隊注入滿滿的支持與能量。為回饋支持者的熱情，臺北Conti球團推出多款限量主題套票，每位到場球迷都將獲得專屬應援物品，包括拍拍扇與海報，讓現場氣氛更加沸騰。購買會員套票的球迷，還可額外獲贈應援T恤與球員賽事手冊，舊會員也能到場領取好禮，與新會員一同加油助威。隊長張家瑋透露：「感謝粉絲‘康寶濃湯們’的長期支持，我們準備了球員最愛的手搖飲，凡購買主題日套票或是臺北Conti會員，都有機會免費獲得。」此外，賽後全隊球員將舉辦簽名會，與粉絲近距離互動，展現對球迷的滿滿回饋。近期比賽狀態波動的臺北Conti，將以主題日活動為契機全力拼搏，力求突破困境。此次主題日不僅有緊張刺激的比賽，更搭配應援好禮、打卡抽紅包活動與賽後簽名會，為球迷打造全方位的觀賽體驗。限量套票即日起開賣，球迷可透過線上平台或現場購票，攜手臺北Conti在天母體育館共同燃燒青春熱血！