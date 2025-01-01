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暴龍今天出戰塞爾提克，比賽一開始就進攻當機，首節只拿12分，全場僅得71分，創下2024年來NBA所有球隊單場比賽最低分，終場暴龍以71：125輸球，慘敗54分也是隊史最難堪紀錄，而54分同時為本季最大贏球分差。暴龍今天開局狀況慘淡，全隊首節23投5中，三分球12投0中，命中率只有2成出頭，次節稍微回神攻下23分，上半場打完追到35：45落後10分，但易籃後狀態再度下滑，最後兩節各拿18分，反觀綠衫軍則轟下45分和35分，毫無懸念地帶走勝利。暴龍僅有當家球星Scottie Barnes得分上雙，繳出16分13籃板2助攻，全隊投籃命中率僅31.4％，此役過後苦吞11連敗排在聯盟倒數第3名，整個12月僅贏了2場球。暴龍今天慘輸54分，不到一年就打破上季末輸灰狼48分的隊史最差紀錄，據美國媒體「StatMuse」統計，71分創下2024年所有球隊單場比分最低。此外，相差54分也是本季所有比賽的最大贏球分差，打破12月20日灰熊以144：93勇士，相差的51分。