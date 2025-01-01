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2025年的第一天，密爾瓦基公鹿隊在客場面對印第安納溜馬隊，這一場比賽他們一度落後多達19分，但在「字母哥」Giannis Antetokounmpo用神準跳投、20投11中狂轟30分的帶領下，搭配其他角色球員的貢獻，他們成功逆轉對手，最終以120：112取勝。比賽開局的前四分鐘，雙方表現都有些生疏，尤其是Antetokounmpo在禁區持球進攻時的處理顯得不夠理想，幾次得分機會都未能成功轉化。不過，溜馬的表現同樣不穩定，雙方在開局階段難分伯仲。第一節末段公鹿在Antetokounmpo和Khris Middleton帶領下打出了一波12：2的攻勢，首節以30：28領先。Gary Trent Jr.在首節表現亮眼，4投3中貢獻8分。但是第二節開始，公鹿的失誤導致溜馬抓住反擊機會輕鬆得分，而字母哥和Damina Lillard的狀態也不理想。Antetokounmpo在上半場僅4投1中，送出3次失誤並背上3次犯規，而Lillard更是7投0中未能得分，公鹿一度被對手打了一波13：0攻勢，溜馬以64：53領先，結束上半場比賽。第三節開始，公鹿隊試圖縮小差距，Antetokounmpo的一記後仰跳投和Brook Lopez，公鹿主力陣容該節雖有犯規麻煩，但仍有所進展，Lillard的三分帶動攻勢，讓球隊在三節打玩追到88：91。末節，公鹿隊在比賽只進行約90秒後，就讓字母哥回到場上。公鹿再次啟用區域防守，這一節Antetokounmpo跳投神準，先後仰命中將比分追至94：96。他之後再度命中一記中距離投籃，將比分扳平至99：99。比賽進入關鍵時刻，Liilard展現球星價值，命中本場第3記三分球，幫助公鹿以107：106反超。Trent 也挺身而出，在比賽尾聲命中兩記關鍵三分，幫助球隊擴大領先優勢。讀秒時刻，公鹿穩穩命中罰球，最終以120：112逆轉取勝。溜馬這一場在第三節中後段最多領先多達19分，但隨後末節慘遭公鹿逆轉。字母哥砍下30分12籃板5助攻，Damian Lillard低迷整場，僅有9分進帳，但末節有投進關鍵三分；溜馬方面，以Bennedict Mathurin的25分9籃板最佳，Pascal Siakam得到20分，溜馬主控Tyrese Haliburton僅12分。