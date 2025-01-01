我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣長林姿妙昨日被依圖利等罪重判12年6月，其中「公務員財產來源不明罪」被判刑2年6月。國民黨主席朱立倫今（1）日表示，支持林姿妙爭取清白，並痛批民進黨政府大動作就是為了攻擊林姿妙。針對民進黨總召柯建銘嗆「解散國民黨」，朱立倫表示，柯建銘為了執行總統賴清德懿旨，「講出連他自己都不敢相信的話」。國民黨於中央黨部舉行升旗典禮，主席朱立倫偕同前總統馬英九、台北市長蔣萬安、秘書長黃健庭及多位立法委員共同出席。媒體聯訪時被問到柯建銘嗆「解散國民黨」，朱立倫表示，今天是新年，他就不多講了，「不過柯總召也辛苦了，為了執行賴總統的這些意旨，講出很多違心之論，甚至連他自己都不敢相信的話」。針對林姿妙一審遭判刑，朱立倫回應表示，國民黨會全力支持林姿妙爭取清白，判決這也證明她沒有收賄，至於圖利的部分，還需要到高院努力爭取清白。朱立倫痛批，此案偵辦過程，牽涉這麼多公務員，擴大打擊就是為了對付林姿妙，真的是空前絕後，並要大家想一想，其實此案件還有很多討論空間，相信司法一定會還林姿妙清白。