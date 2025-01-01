新生代陸劇女神趙露思近期趕拍新劇《戀人》，怎料，上個月27日深夜微博瘋傳她滿臉病容、癱軟坐輪椅就醫的影片，有網友爆料她罹患神經系統疾病，無法說話及行走，工作室指出趙露思身體不適停工治療，她本人則透過朋友證實罹患失語症，今（1）日公開一段回顧影片，可見趙露思走路搖搖晃晃，吃飯也很吃力，還被兩名友人抱上床，全力復健中，讓粉絲看了心疼萬分。
今天凌晨、2025年第一天，趙露思在官方抖音上傳一支匯集過往照片、影像的短片，前半段內容為工作和私下生活點滴，後半段突然出現她近期住院休養的片段，可見趙露思素顏、戴眼鏡，穿著紅色小洋裝，整個人瘦一大圈，她像個孩子般一步一步學習走路，動作相當緩慢，親友則在後方注意其安全。
此外，還有趙露思拿起湯匙進食的畫面，她明顯使不上力，看似連吞嚥也有點困難，也有趙露思坐在輪椅上，試著自己撥栗子，她看見鏡頭在拍，露出昔日甜美又惹人憐的笑容，以及雙手捲曲擺POSE拍照等，配上鄧紫棋的歌曲〈唯一〉，格外令人感傷和不捨。
網友看了影片紅眼框，「（趙露思）發現自己走不動之後哭著臉想去捶打腿這一幕，我真的要哭了」、「我想知道，她為什麼會成這樣」、「很多人都在說趙露思生病以後感覺全世界都開始愛她了，其實不是的，因為我也不喜歡她，但是看著一條鮮活的生命變成這樣，是誰都會不忍心的」、「我的建議休息幾年吧，身體真的扛不住，去旅遊吧！去瘋狂吧」、「即使是病了，也會微笑面對鏡頭...」、「這算報平安嗎...」
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此外，還有趙露思拿起湯匙進食的畫面，她明顯使不上力，看似連吞嚥也有點困難，也有趙露思坐在輪椅上，試著自己撥栗子，她看見鏡頭在拍，露出昔日甜美又惹人憐的笑容，以及雙手捲曲擺POSE拍照等，配上鄧紫棋的歌曲〈唯一〉，格外令人感傷和不捨。
網友看了影片紅眼框，「（趙露思）發現自己走不動之後哭著臉想去捶打腿這一幕，我真的要哭了」、「我想知道，她為什麼會成這樣」、「很多人都在說趙露思生病以後感覺全世界都開始愛她了，其實不是的，因為我也不喜歡她，但是看著一條鮮活的生命變成這樣，是誰都會不忍心的」、「我的建議休息幾年吧，身體真的扛不住，去旅遊吧！去瘋狂吧」、「即使是病了，也會微笑面對鏡頭...」、「這算報平安嗎...」