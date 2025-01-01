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企業即將申報員工2024年「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」，勞動部勞保局提醒，申報時應將勞工於該年度內個人自願提繳退休金金額，於申報薪資所得總額中扣除，以免勞工多繳稅款。政府為鼓勵勞工自願提繳退休金，《勞工退休金條例》第14條第3項規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅。因此，事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，對於有自願提繳退休金的勞工，應將其年度內自願提繳金額，填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除該自願提繳金額。勞保局舉例，如2024年勞工每月工資總額為4萬5,000元（勞退月提繳工資歸級為4萬5,800元），年終獎金2個月，全年薪資所得為63萬元。當年度每月自願提繳6%退休金，則113年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報3萬2,976元，給付總額欄位應填報59萬7,024元。勞保局提醒勞工，如在2024年度內有個人自願提繳退休金，務必要記得在明年度報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中扣除，如發現未扣除或金額有誤，請儘速洽公司向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自身權益。