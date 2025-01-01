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火箭前鋒 Amen Thompson 因參與場上衝突，被處以停薪禁賽2場的處罰。

因參與場上衝突，被處以停薪禁賽2場的處罰。 熱火後衛 Terry Rozier 因參與場上衝突，被處以停薪禁賽1場的處罰。

因參與場上衝突，被處以停薪禁賽1場的處罰。 火箭球員 Jalen Green 因在衝突中的行為，被罰款35,000美元。

因在衝突中的行為，被罰款35,000美元。 熱火球員 Tyler Herro 因參與衝突，被罰款25,000美元。

因參與衝突，被罰款25,000美元。 火箭主教練 Ime Udoka 因辱罵裁判並在被驅逐後未及時離場，被罰款50,000美元。

因辱罵裁判並在被驅逐後未及時離場，被罰款50,000美元。 火箭後衛 Fred VanVleet 因與裁判發生身體接觸，被罰款35,000美元。

Amen Thompson 將在火箭對陣達拉斯獨行俠與波士頓塞爾提克的比賽中停賽。

將在火箭對陣達拉斯獨行俠與波士頓塞爾提克的比賽中停賽。 Terry Rozier 則將缺席熱火對陣紐奧良鵜鶘的比賽。

▲Tyler Herro 因回應Amen Thompson的行為，被判罰驅逐。（圖／美聯社／達志影像）

熱火隊 ：Tyler Herro、Terry Rozier

：Tyler Herro、Terry Rozier 火箭隊：總教練 Ime Udoka、助教 Sullivan、Jalen Green、Amen Thompson、Fred VanVleet

Amen Thompson因抓住Tyler Herro的球衣並將其摔倒，被判罰驅逐。

Tyler Herro 因回應Amen的行為，被判罰驅逐。

Jalen Green 因在衝突中加劇局勢，被罰出場。

Terry Rozier 同樣因行為導致衝突升級，被罰出場。

火箭助教 Sullivan 在裁判試圖推開 Alperen Şengün 時，對裁判發表不當言論，因此被技術犯規驅逐。

主教練 Ime Udoka 因辱罵裁判被驅逐。

▲Amen Thompson因抓住Tyler Herro的球衣並將其摔倒，被判罰驅逐。（圖／美聯社／達志影像）

NBA官方針對休士頓火箭與邁阿密熱火上一場交手比賽中的場上衝突事件，作出了如下處罰，其中火箭前鋒Amen Thompson被禁賽2場，而且不支薪水，熱火「英雄哥」Tyler Herro則是被罰款25000員。對此熱火隊球星「士官長」Jimmy Butler看熱鬧不嫌是大，他直言若是在場，一定會參與衝突，因為自己很喜歡這種大場面。NBA薪資專家表示，Amen Thompson因停薪兩場將損失127,586美元，而 Terry Rozier 停薪一場則損失143,242美元。根據NBA規定，兩隊可獲得因球員停薪而減少的損失金額享有50%豪華稅減免／也就是說，火箭和熱火因為這次處罰反而省了一部分費用。本場比賽因處罰所導致的總損失（包括停薪與罰款）共計415,828美元。火箭在上一場以100：104惜敗於熱火，比賽最後一分鐘發生了一連串衝突事件。Fred VanVleet 對裁判Marc Davis的判罰表示不滿，與裁判發生身體接觸，隨即被驅逐出場。此事件成為場上衝突的導火索。之後，Amen Thompson與Tyler Herro在場上纏鬥，兩人互相抱摔，引發衝突升級，最終導致6名球員及教練被驅逐。全場比賽共有7人被驅逐：賽後，裁判Marc Davis解釋了驅逐相關球員與教練的原因。他表示，在對5秒違例進行正確判罰後，Fred VanVleet 詢問為何未能給他暫停機會。我告訴他，在他請求暫停前已經達到5秒違例的規定。他離開後又重新介入，並故意與裁判發生身體接觸，因此根據規則將其驅逐。其他事件的具體情況如下：談及這場火箭與熱火的衝突，熱火球星Jimmy Butler表示：「老實說，我喜歡這種場面。真希望當時我也在場上，我肯定會捲入這場衝突。如果當時我在替補席，我一定會越過紅線進入賽場，並很可能參與其中。」