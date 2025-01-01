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▲今天開始，台北市長者持敬老卡至本市市立聯合醫院就醫，可使用點數扣抵門診掛號費。（圖／台北市政府提供）

▲人工生殖（試管嬰兒）加碼補助， 提供每年最高2萬5,000元。（圖／台北市政府提供）

▲台北市也推行青年赴海外實習計畫，年齡為18歲起、45歲之前。（圖／台北市政府提供）

臺北市公告2025年1月起正式上路的新政策中，包含8項補助，有敬老卡擴大服務範圍、醫療檢查補助提升與青年赴海外實習計畫等政策，《NOWnews今日新聞》整理詳細資訊一次看。自2025年1月1日起，本市中低收入戶65歲以上長者及領有中低老人生活津貼之65歲長者，持敬老卡至本市市立聯合醫院就醫，可使用點數扣抵門診掛號費，每次最高扣抵50點。調升老人收容安置補助，低收及中低收重度失能長者入住本市機構每月最高補助調升至2萬9,250元（中低收調升至2萬4,000元），外縣市（新北、基隆、宜蘭）機構則調升至2萬3,000元。臺北市衛生局2025年起多項生育補助上路，凡設籍本市符合資格民眾，可申請相關補助，包含擴大衛福部許可之人工生殖機構執行醫療性凍卵療程，皆可申請終身1次3萬2,000元（含療程及保存費）補助。人工生殖（試管嬰兒）加碼補助，不孕配偶任一方設籍本市，且接受胚胎植入方年齡為44歲（含）以下者， 提供每年最高2萬5,000元補助。孕婦唐氏症篩檢新增非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）補助選項，定額補助2,500元。婚後孕前健康檢查新增身體檢查及諮詢費用補助，設籍台北市居民，生理女性補助2300元、生理女性補助875元。為照顧第一線救護人員，臺北市2025年起擴大補助本市40歲以上警察及消防人員肺癌篩檢，提供1,000名免費名額，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查（LDCT）服務，全面守護救護英雄健康。為協助青年開拓國際視野，臺北市青年局推出海外實習計畫，提供18至45歲，且設籍、就學或就業於本市之青年，只要具備流利且足以在海外生活之英語能力，都能申請赴海外知名企業實習機會，為期3個月。實習領域涵蓋生技、AI科技、行銷與公共參與等多元面向，協助青年提升國際競爭力。