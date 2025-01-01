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▲多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限（圖／取自文化部簡報）

▲使用文化幣2點馬上加贈1點，如使用600點便可加贈300點，每人最高回饋當年度文化禮金的50%。（圖／取自文化部簡報）

▲使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限。（圖／取自文化部簡報）

文化部宣布，2025年「文化幣」文化禮金向下扎根，除了繼續發給16至22歲青年每人1200點，更推出13至15歲青少年試辦計畫，每人可領取600點，只要是符合出生日期資格的小六生也能領取文化禮金，領取時間從元旦上午8點開始。文化部表示，2025年的文化禮金1點等於新台幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書等藝文消費折抵，領取使用期間為2025年1月1日至12月31日。無論是具中華民國國籍或符合資格的外國人士，凡是出生日期介於2003年1月1日至2009年12月31日的16至22歲青年，可以領取1200點文化禮金；出生日期介於2010年1月1日至2012年12月31日的13至15歲青少年，可以領取600點文化禮金。領取方式為下載「文化幣」APP後，輸入手機、密碼、e-mail完成註冊，點選文化禮金；輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地通過驗證；完成領取文化幣並馬上使用。對於文化幣可以用在哪些場所？文化部提出完整攻略，可用於超過1.8萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY 及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域之展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。這些場所都可以在「最HOT活動」提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱。此外，藝文消費地圖搜尋引擎也可一鍵輕鬆探索週邊文化禮金消費點。一些熱門優惠包括，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。在「書店及相關圖書銷售據點」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點，如使用600點便可加贈300點，每人最高回饋當年度文化禮金的50%。使用文化幣消費單筆滿200點就即立即抽獎，抽獎次數不限，如單次使用400點即抽獎2次，結果將於系統馬上呈現並立即可用。文化部最後提醒，文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費；不得用於餐飲相關消費。