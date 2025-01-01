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▲101跨年煙火。（圖／北市觀傳局提供）

北市府前廣場跨年活動吸引22萬人參加，許多民眾爭相目睹6分鐘長度的101煙火，但在活動結束後，現場大螢幕竟播出央視跨年節目畫面，引發爭議。對此，北市觀傳局今（1）日表示，此為工作人員嚴重疏失，承包廠商針對該事件已發出道歉聲明，觀傳局後續會依契約規定處置究責。有關2025台北跨年晚會結束後外區大螢幕轉播非本次活動內容一事，觀傳局表示，經與跨年晚會承商聯利媒體股份有限公司了解，此為工作人員嚴重疏失，承商針對該事件道歉，觀傳局後續會依契約規定處置究責。承包的聯利媒體股份有限公司道歉指出，針對2025台北跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路的一幅外區螢幕因連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非本次活動的內容。此事件爲工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，TVBS與硬體廠商必應創造隨即進行內部檢討，並提出明確的改進建議。聯利表示，對於此次事件所造成的困擾，深感歉意，並承諾未來將加強督導，以避免類似情況再次發生。