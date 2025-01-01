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湖人今天主場迎戰聯盟榜首騎士，剛滿40歲的「詹皇」LeBron James此役繳出23分7助攻，照樣爆扣得手，只是加上Austin Reaves狂轟35分「準大三元」，還是擋不住騎士5人得分上雙，終場以110：122吞敗，騎士收下8連勝。輸球心情不美麗的James在比賽秒數還沒跑完就提前離場。NBA現役最老球員James昨天在兒子兼隊友Bronny James唱生日快樂歌下迎來40歲生日，不過生日當天沒休息照樣訓練，還說若自己有心，維持高水準在再個5、7年也不成問題，但並非自己計劃，「我不會這樣做的。」今天兩位從籃網交易而來的湖人新成員Dorian Finney-Smith、Shake Milton首度登場，首節Finney-Smith積極搶籃板後補扣拿到轉隊首分，只是一開場騎士就反客為主，多點開花取得雙位數領先，湖人一路苦追，上半場打完以53：58落後。易籃再戰，騎士團隊單節轟進7顆三分球守護領先優勢，第四節開始又拉開到雙位數差距，儘管湖人沒放棄試圖縮小分差，但最終在騎士群起狂攻的情況下將比賽打進垃圾時間，最後相差12分，James在秒數還沒跑完時，就頭也不回先走向休息室了。湖人以Austin Reaves的35分9籃板10助攻「準大三元」表現最佳，Anthony Davis貢獻28分13籃板，但最後時刻搶了Reaves的籃板，導致後者差1籃板無緣大三元，James添加23分7助攻4籃板，湖人僅這三人得分有超過雙位數，無緣3連勝。反觀騎士，5人得分上雙，中鋒Jarrett Allen繳出最高27分14籃板，一哥Donovan Mitchell挹注次高的26分4籃板4助攻，Evan Mobley也有20分6籃板，另一先發後衛Darius Garland貢獻14分14助攻。