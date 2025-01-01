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▲適逢元旦日，總統府開放民眾參觀，賴清德、蕭美琴出席。（圖／總統府提供）

適逢元旦日，總統府今（1）日開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴也親自發放春聯、紅包袋。有趣的是，一名小二男童發下豪語，告訴賴清德說以後他要當總統，賴清德聽聞後笑稱，以後會支持他，並送一件總統府特製「未來做總統」衣服紀念。為迎接114年（歲次乙巳）「蛇」年到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋，祝福國人新年萬事順心如意、國運繁榮興盛。賴清德上午發表新年談話後，於上午9時迎接來訪民眾，並偕同蕭美琴、秘書長潘孟安在總統府敞廳親自發送春聯，受到熱情包圍，許多民眾見到賴都難掩雀躍之情，除了向他道聲新年快樂外，也紛紛為他加油打氣。其中一位小二男童發下豪語，告訴賴清德說以後也要當總統，把現場逗得哈哈大笑；賴聽聞後旋即表示以後會支持他，並送一件總統府特製「未來做總統」上衣作為紀念。總統府上午9時至5時開放民眾參觀，參觀區域包括為府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。另在南苑、北苑及迴廊將設置民主路邊攤、農產品、台灣漫畫推廣市集及國防部青年日報社文創市集等。