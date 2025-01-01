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北市府前廣場跨年活動吸引22萬人參加，許多民眾爭相目睹6分鐘長度的101煙火，但在活動結束後，現場大螢幕竟播出央視跨年節目畫面，引發爭議。對此，北市議員陳怡君今（1）日痛批，台北市長蔣萬安忘記了祖父蔣經國反共立場。北市觀傳局則表示，此為工作人員嚴重疏失，承包廠商針對該事件已發出道歉聲明，觀傳局後續會依契約規定處置究責。陳怡君表示，明明在台灣台北跨年，還卻要放中國央視節目，還以為在中國的城市，這讓市民如何不質疑市長蔣萬安親中媚共，請蔣萬安別忘記祖父蔣經國的反共立場，一起捍衛台灣民主自由。陳怡君說，昨晚與市民同樂的跨年晚會，美中不足、離譜至極的是，數十萬民眾眼睜睜、親眼目睹北市跨年晚會螢幕出現「中國央視的節目畫面」，明明在台灣台北跨年，還以為是中國北京跨年。陳怡君批評，蔣萬安忘記了祖父蔣經國反共立場，淪為前市長柯文哲的徒子徒孫，親中媚共有過之而無不及。在中國文攻武嚇下仍堅持辦理雙城論壇，就連喜慶的春聯也偷渡中國運動選手馬龍的名字拍馬屁，如今跨年晚會也要替中國大外宣播放央視跨年畫面，蔣萬安不讓人質疑有媚共都難？陳怡君說，蔣萬安及市府團隊只要被質疑親中，往往都用「要相信台灣的民主韌性」、「議員想太多」等回批意識形態，但如今跨年晚會播放央視畫面，多少證實了蔣萬安與中國偷偷摸摸的親中行徑。台灣人都相信民主的自由與韌性，但看到台北市政府不演了公開播放央視跨年節目，如何不質疑蔣萬安親中媚共。北市觀傳局表示，有關2025台北跨年晚會結束後外區大螢幕轉播非本次活動內容一事，觀傳局表示，經與跨年晚會承商聯利媒體股份有限公司了解，此為工作人員嚴重疏失，承商針對該事件道歉，觀傳局後續會依契約規定處置究責。承包的聯利媒體股份有限公司道歉指出，針對2025台北跨年晚會活動結束後，在硬體設備撤收期間，松壽路的一幅外區螢幕因連接投影機廠商協助的備援筆記型電腦未關閉YouTube自動輪播功能，意外轉播了非本次活動的內容。此事件爲工作人員在撤場作業中的嚴重疏失，TVBS與硬體廠商必應創造隨即進行內部檢討，並提出明確的改進建議。聯利表示，對於此次事件所造成的困擾，深感歉意，並承諾未來將加強督導，以避免類似情況再次發生。