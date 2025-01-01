我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲京華城容積率案、政治獻金案，其交保金從3000萬提升至7000萬，《鏡新聞》今日（1）日公布最新民調顯示，56.4%民眾認為柯文哲有貪污，25.5%則認為沒有；至於政黨支持度上，民進黨最高為35.6%、國民黨為21.7%，而民眾黨在經歷柯文哲遭羈押禁見、檢方起訴求處重刑之後，支持度創新低僅為11.9%，相較於2024年上半年最高支持度22%，已幾乎呈現腰斬。民調以「您覺得對於柯文哲在京華城改建案，有沒有涉及貪污收賄？」為題詢問，結果顯示，56.4%民眾認為有貪污收賄，其中31%認為一定有、25.4%可能有；25.5%民眾認為沒有貪污收賄，其中17.3%認為可能沒有、8.2%一定沒有；18.1%未表態。民調也以柯文哲有沒有侵占民眾黨的政治獻金為題詢問，52%民眾認為有侵占民眾黨政治獻金，其中26.2%一定有、25.8%可能有；29%民眾認為沒有侵占民眾黨政治獻金，其中19.7%可能沒有、9.3%一定沒有；19%未表態。至於以目前的情勢發展，柯文哲在京華城改建案，檢察官起訴柯文哲的證據是否充分？43.9%認為證據不充分，其中25.1%不太充分、18.8%非常不充分；39.7%認為證據充分，其中14%認為非常充分、25.7%還算充分；另外16.4%未表態。此外，檢察官依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等四大罪嫌起訴柯文哲，求處28年6月徒刑，41.6%民眾贊同檢察官求處的刑期，其中非常贊同20.8%、還算贊同20.8%；43.2%民眾表示不贊同檢察官求處的刑期，其中不太贊同20.7%、非常不贊同22.5%；15.2%未表態。政黨支持度的部分，民進黨最高為35.6%；國民黨為21.7%，民調顯示，民眾黨在經歷柯文哲遭羈押禁見、檢方起訴求處重刑之後，支持度創新低僅為11.9%，且相較於2024年上半年最高支持度22%已幾乎呈現腰斬，而其他政黨部分，時代力量3.7% ，小歐盟為1.0%。該調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年12月29日至12月30日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話555人、手機555人，共1,100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.94。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台。